《糖果之夏 繽紛美人》4

2018-05-18

記者林欣若／台北報導

兩大美國品牌紛紛在盛夏力推清雅粉嫩色系包款，Marc Jacobs去年推出外型方正實用的Grind包款，以輕量皮革、簡約造型加上萬元入門價等優勢，獲得不少OL喜愛，今年春夏Marc Jacobs的服裝系列充滿搶眼的飽和色系，延伸到包款上，則是粉嫩拼色或是有半寶石裝飾的Grind包款。

Grind春夏系列推出薄荷藍、沙灘褐、蜜桃粉，以及俏麗的撞色拼接，呼應春夏系列以旅遊為設計靈感，Grind也推出異國風情的半寶石和亮片縫製的方塊包，一片片藍色亮片和淺綠色水滴半寶石做為花瓣，細心縫上花芯，每朵花都是使用手工縫製展現出立體盛開的姿態，並襯上深灰軟料PVC花瓣增加層次感以及保護皮革，配上由金屬光澤的紗線和毛線製作的流蘇裝飾，小巧的包款如藝術品般迷人。極簡的方正外型，以極具質感的縫線及典雅手提帶凸顯精品細節，中間對角縫製的內袋顯示Marc Jacobs 叛逆的創意。

MICHAEL Michael Kors的包款涵蓋各種尺寸、風格，滿足女性日常各種穿搭和收納需求，今年夏季推出全新系列Whitney鏈帶包，簡潔俐落的線條輪廓搭配金屬鏈帶，有著MICHAEL Michael Kors一貫的奢華感和實用性。

Whitney鏈帶包透過菱角形狀翻蓋設計讓包款正面成為M字型，光滑觸感的硬挺牛皮革材質和金屬鏈帶，搭配鮮豔的紅、夏日的純白、天空藍和優雅的櫻花粉色，更添迷人風采。除了低調的單色系外，Whitney也有充滿吉普賽風格圖騰款，以金屬圓釦細節點綴，將優雅的包款添增幾許異國風情與隨性。

圖片提供／MICHAEL Michael Kors