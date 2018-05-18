2018-05-18

記者方惠宗／日內瓦報導

2018年「SIHH」日內瓦錶展大奏時光「藍」調！高雅簡約的雙針「正裝錶」、適合「商務+旅行」的兩地時間錶，或是「都會＋運動」的百搭日常款，各家標誌性作品幾乎都離不開「藍」。

IWC慶祝150歲生日一系列藍色限量特別款炙手可熱，從精確穩定的機芯、造工到美學，都是稀少罕有，例如：葡萄牙系列、達文西系列、飛行系列都以「藍」調歌頌輝煌的150週年。

以搭載「日期顯示」或「日期＋計時碼錶」的伯爵（Piaget）Polo S腕錶，鍍上「伯爵藍」的全新錶盤令人眼睛一亮，襯以深藍色短吻鱷皮錶帶或不銹鋼錶鍊，時尚造型耳目一新，深刻詮釋品牌多年來將音樂、電影、藝術及體育領域等顯赫人士薈萃一堂的「Piaget Society」精神。

江詩丹頓（Vacheron Constantin）為Overseas兩地時間腕錶精鋼款分別搭配藍色或銀色漆面錶盤，烘托明晰的金質夜光指針和時標，小時指針指示佩戴者所處地點的本地時間，三角箭型指針指示參考時區時間。搭配精鋼錶鍊，並額外附上與錶盤顏色相襯的鱷魚皮及橡膠錶帶各一，休閒、正式，隨心變換。

亨利慕時（H. Moser & Cie.）冒險者藍湖色概念腕錶（Venturer Concept Blue Lagoon）巧妙平衡「正式」（Formal）與「休閒別緻」（Casual Chic）的風格兩端，時尚又古典，關鍵就在島嶼天堂般的「藍湖色」，錶盤色彩生動顯現，就算捨棄品牌標誌和時標，依舊是眾所矚目的焦點：極簡奢華，一目瞭然，而且絕不錯認。

圖片提供／H. Moser & Cie.、Piaget、Vacheron Constantin