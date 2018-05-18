《翻玩時尚 奇幻與童話》

記者王瀅娟／台北報導
對Alessandro Michele來說，Logo就像是品牌的象形文字，這個標誌給予品牌力量，因此自從Alessandro Michele上任Gucci創意總監開始，便持續翻玩Gucci Logo，今年春夏將早春提出的「GUCCY」，以日本電子遊戲公司SEGA的字體重新呈現，這個神來一筆讓「GUCCY」呈現復古又街頭玩味的風格。西班牙畫家Ignasi Monreal結合神話、奇幻故事所繪製的超現實感廣告，則讓Guccy Print系列更添神祕感。
台灣時尚的驕傲Shiatzy Chen夏姿．陳今年邁入40周年，以推出主打年輕顧客的Leisure Line，以及與迪士尼合作的聯名系列，做為慶祝序曲，同時於巴黎秋冬時裝週發表。從目前發布的形象照看來，此系列有著鮮明的街頭運動風格，夏姿．陳不但將米奇、米妮帶入華人文化情境，以刺繡與珠繡方式，讓米奇騎上古代駿馬、讓米妮逛中式庭園，也以漫畫方式打造印花圖騰，展現品牌年輕化的意圖。
圖片提供／Gucci、Shiatzy Chen
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夏姿．陳迪士尼聯名系列以手繪漫畫圖騰展現年輕新氣象。
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夏姿．陳迪士尼聯名系列讓米奇與米妮踏上東方奇幻旅程。
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夏姿．陳迪士尼聯名系列設計上帶有鮮明的街頭運動風格。
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Gucci Guccy Print 金色燙印棒球帽，20,900元。
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Gucci Guccy Print 金色燙印皮革球鞋，33,600元。
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Gucci Guccy Print金色燙印皮革書本造型手拿包，117,400元。
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Gucci Guccy Print系列廣告同由西班牙畫家Ignasi Monreal創作，洋溢超現實的神祕感。Guccy Print金色燙印皮革酒神包123,300元。
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戴著摩登古著風格GG Logo的雙頭貓與Gucci Guccy Print金色燙印皮革肩揹包相呼應，各59,000元。