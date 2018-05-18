吳速玲墨鏡控 復古粗框最對味

〔記者林欣若／台北報導〕從世界各地蒐羅美學獨到設計師品牌的眼鏡選品店OJO SALON在台北微風信義開幕，「時尚辣媽」吳速玲戴著PHILIPPE CHEVALLIER超大鏡片無框墨鏡出席，她表示挑選墨鏡最重要的是能修飾臉型，鏡片愈大妝容就可以愈簡單，如果鏡架有特殊裝飾，連耳環也可以省了，單靠一副墨鏡就可以省下許多造型時間。
吳速玲喜歡蒐集墨鏡，她特地仿照眼鏡店規格，在家中裝潢了兩個墨鏡專用櫃子，她蒐藏的墨鏡中，最常見的是誇張設計、用色大膽的款式，帶點復古感的粗框眼鏡也是她的最愛，她偶爾也會幫老公曹格挑選墨鏡，她說曹格對造型也很有想法，特別在乎設計細節，ALYSON MAGEE的4D系列有著內外對比的框中框，很有設計感，很適合挑剔的曹格，她也提醒，每個人的臉形、眼距都不同，一定要試戴才能挑選出最適合自己的款式。
OJO首推法國設計師品牌PHILIPPE CHEVALLIER，擅長打造復古鏡框，結合幽默感和時尚感，讓每一副墨鏡都以十足搶眼的造型形塑個人風格；同樣來自法國的ALYSON MAGEE用色大膽、講求細節，最經典的設計就是以蝴蝶翅膀為靈感在鏡架加入蝶尾翼造型，同時融入建築美學，以造型獨特的鏡框讓臉部輪廓更為立體。