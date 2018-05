2018-05-18

〔記者方惠宗/台北報導〕美國兩大夢想家品牌、Disney與Coach聯名打造Disney×Coach:A Dark Fairy Tale暗黑童話系列、全球首間戶外快閃店昨(17)日在台北華山1914文化創意產業園區正式揭幕,昆凌以該系列服裝、一襲紫色印花長洋裝配搭西部尖頭靴小露性感,親身見證品牌創舉,讚賞Coach打破傳統想像、將詭魅叛逆的元素巧妙融日經典商品,表示「喜歡白雪公主故事中的毒蘋果、鑽石及七個小矮人徽章拼貼系列的各式手袋及商品」,迫不及待想入手!

Disney×Coach:A Dark Fairy Tale系列重置經典童話故事「白雪公主」(Snow White and the Seven Dwarfs)及「睡美人」(Sleeping Beauty)中的角色,在Coach執行創意總監Stuart Vevers的全新視角中重新演繹、轉化,例如瀰漫著陰森氛圍的夢幻城堡、毒蘋果,以及森林中睜著邪惡大眼生物等,玩味暗黑世界的風格樣貌,為品牌標誌性設計注入意想不到的潮流性格。同時,Disney×Coach:A Dark Fairy Tale快閃店以Disney故事中的城堡為主題打造,以波紋面金屬及亮紫色細節作為外牆設計,當魅惑紫光渲染夜晚,彷彿宣告暗黑城堡的來臨,格外引人注目。

Disney×Coach:A Dark Fairy Tale快閃店將展店至7月4日。