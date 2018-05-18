嬌蘭流星蜜粉球+香水 經典夢幻

2018-05-18

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞去年才歡慶上市30週年的法國嬌蘭「幻彩流星蜜粉球」，可說是嬌蘭的彩妝代名詞，不僅是許多女性的共同記憶，充滿藝術性的造型及不斷推陳出新的限量設計，也讓它成為新一代女性追捧的經典商品。

嬌蘭今夏除了推出「幻彩流星蜜粉球─絢彩霓光限量版」外，更將蜜粉球最經典、識別度超高的紫羅蘭香氣化為香水， 由品牌首席調香師Thierry Wasser打造全新「嬌蘭幻彩流星紫羅蘭淡香水」。為了重現幻彩流星蜜粉球的馥郁氣息，調香師Thierry Wasser首度進入嬌蘭蜜粉球製作工坊，重製了紫羅蘭各種層面的芳香，從飄逸的翠綠香調到以木調為主的氣味，香氛前調為蘋果香，接著由白麝香的誘人性感帶出玫瑰花香及紫羅蘭融合交織的芬芳花束。此款香水採用優雅圓瓶搭配銀色噴嘴及淡粉珠光瓶蓋，瓶身標籤使用幻彩流星系列其中一款標誌。

嬌蘭「幻彩流星蜜粉球─絢彩霓光限量版」中的繽紛蜜粉球新添加了「天空藍」蜜粉球，用來修飾膚色黯沉；搭配原有的粉紅珍珠賦予好氣色，淡紫珍珠幫助捕捉光線，黃色可均勻膚色，藍色修飾暗沈，杏色用來提亮陰影處，綠色修飾肌膚潮紅，透過六色蜜粉球反射光線、互相調和，一次達到柔焦、雕塑、提亮三重功效。