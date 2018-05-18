LG奈米4K電視視角加寬 價格更親民

2018-05-18

〔記者吳佩樺／台北報導〕繼三星、Sony、Panasonic 2018年旗艦電視陸續在台亮相，LG也宣布推出新代奈米4K電視應戰，主打Nano Cell奈米顯示科技，全面升級Dolby Atoms杜比全景聲。

LG全新奈米4K電視有SK8500、SK8000、UK7500三大系列，除了55吋、65吋，今年新增49吋，讓價格更親民，最低不用4萬元就能入手。

Nano Cell奈米顯示科技的優點是擁有更加寬廣的可視角，強調即使從側面觀看電視也不會影響畫質。支援業界最多的4規HDR，涵蓋Dolby Vision、HDR 10 Pro、HLG Pro、Advanced Technicolor HDR。

智慧平台亦升級，包括可用中文聲控進行網頁搜尋，不過指令部分限制英文；智慧滑鼠遙控器能整合家中電視和機上盒，不用再分很多個遙控器；Android手機鏡射功能進化，手機的投射畫面能獨立呈現，例如一邊看電影、一邊打LINE視訊電話。此外，只要將360∘影片或照片透過USB在電視上播放，同樣能以智慧滑鼠遙控器操作觀看。

已退役的巴西足球明星卡卡（Ricardo Kaka）是全球代言人，即日起至6月30日，網友於台灣LG官方臉書粉絲團觀看影片並完成任務，就有機會抽中卡卡親筆簽名球和運動衫。