Ferragamo工作創意包 好正

2018-05-18

〔記者王瀅娟／台北報導〕義大利精品Salvatore Ferragamo（簡稱Ferragamo）推出全新Studio Bag，以創辦人Salvatore Ferragamo先生的工作室為靈感，特別邀請塞爾維亞藝術家Ana Kras演繹。

Ferragamo創意總監Paul Andrew認為，工作室（Studio）是創意工作者揮灑創意、探索和發揮想像力的場所，對創作者有著無與倫比的重要性，因而以創辦人位於加州Hollywood Boot Shop店內的第一個工作室為靈感，點出Ferragamo與創意間的關聯。Studio Bag包型方正，採用柔軟輕盈的義大利牛皮製作，以Gancini飾釦開啟，容量大到可以裝下所有創作者所需工具。包底飾有多個金屬鉚釘，讓包包放下時依然挺立不變形。除了單色包款，Ferragamo亦推出雙色與銀色牛皮限量包款，每款95只，以紀念Hollywood Boot Shop開業95週年。

Paul特別邀請他旅居紐約的朋友，出生於塞爾維亞的藝術家Ana Kras演繹Studio Bag。Ana是一位多元跨界藝術家，對傢俱和產品設計、室內設計、插畫、油畫、雕塑、攝影和時尚等領域均有涉獵。她在自己的私人工作室中，展現出她認為喜歡Studio Bag女性的特質：獨立自主、時尚現代、創意無限，始終了解個人風格和穿著目的，對穿搭的設計感和實用性有著很高的要求。

圖片提供：Salvatore Ferragamo