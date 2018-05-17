電子鍋懶人料理 一週便當簡單又美味

2018-05-17

記者吳佩樺／台北報導 記者胡舜翔／攝影

上班、上課不吃外食好難，因為開火做菜實在太麻煩？！但其實只要懂得好好運用每個家庭幾乎都擁有的電子鍋，輕鬆就能做好一週便當，天天換菜色，無油煙又健康、美味，堪稱懶人料理好幫手。無論是對媽媽還是單身族群而言，均是必學的烹調技巧。

薑汁燒肉米漢堡

材料：白米1米杯、牛肉片200公克、洋蔥丁1／4顆、萵苣2片、芝麻少許

薑燒醬調味料：薑泥50公克、米酒1大匙、鰹魚醬油2大匙、味醂1大匙、糖1小匙、玉米粉1小匙

步驟

1：白米放入電子鍋內鍋，加水至水位刻度1，以「白米─美味炊煮─香Q感」模式進行炊煮。飯煮好後，利用圓形模具壓製成漢堡形狀。

2：薑燒醬調味料混合調勻，醃製牛肉片30分鐘。電子鍋內鍋倒入1匙油後關起蓋子，選擇「白米─什錦飯」模式，按下炊飯熱鍋，待油熱後，開蓋放入洋蔥爆香，接著加入醃製好的牛肉片（瀝乾湯汁）炒熟後，再倒入少許醃肉醬汁，收汁至濃稠，灑上芝麻備用。

3：將步驟1米漢堡夾入萵苣、步驟2薑汁燒肉即完成。（可依個人喜好，例如海苔裝飾。）

彩虹飯卷

材料：白米2米杯、昆布1片、4色香鬆粉適量（紫薯粉、紅蘿蔔粉、海苔粉、南瓜粉）

醋飯調味料：米醋60毫升、砂糖2大匙、鹽1小匙

步驟

1：白米、昆布放入電子鍋內鍋，加水至水位刻度2，以「白米─美味炊煮─香Q感」模式進行炊煮。

2：飯煮好、待稍涼後，以各式醋飯調味料拌勻。接著將飯分成4碗，分別拌入4色香鬆粉。

3：保鮮膜鋪在桌上，將4碗飯分別取一部分置於保鮮膜上，捲成長條狀即完成。

蘿蔔牛腩飯

材料：牛腩500公克、白蘿蔔1條、紅蘿蔔1條、白米2米杯、薑片5片、蒜頭適量、蔥2根、八角3顆、辣椒適量

調味料：米酒1米杯、醬油1.5米杯、冰糖半米杯、白胡椒適量

步驟

1：白米放入電子鍋內鍋，加水至水位刻度2，以「白米─美味炊煮─香Q感」模式進行炊煮。

2：白蘿蔔、紅蘿蔔切塊；牛腩汆燙備用。電子鍋內鍋倒入1匙油，關上外蓋，選擇「白米─什錦飯」模式，按下炊飯開始熱鍋，待油熱後開蓋以薑片、蒜頭、蔥白爆香，接著放入牛腩拌炒。

3：延續步驟2再加入各式調味料炒出香氣，最後放入白蘿蔔、紅蘿蔔、蔥、辣椒、八角以及適量的水，關上外蓋，以「咖哩飯」模式進行烹調即完成。（能以個人喜好汆燙青菜搭配。）

雞腿咖哩飯

材料：白米2米杯、去骨雞腿肉300公克、洋蔥1／4顆、馬鈴薯2顆、紅蘿蔔1顆、咖哩塊1塊

調味料：鹽適量、咖哩粉20公克

步驟

1：白米放入電子鍋內鍋，加水至水位刻度2，以「白米─美味炊煮─香Q感」模式進行炊煮。雞腿肉以鹽、咖哩粉醃製備用。

2：洋蔥、紅蘿蔔、馬鈴薯切塊。電子鍋內鍋加入1匙油，關上外蓋，選擇「白米─什錦飯」模式，按下炊飯開始熱鍋，待油熱後，開鍋以洋蔥爆香，再加入紅蘿蔔、馬鈴薯、醃好的雞腿肉拌炒。

3：最後倒入咖哩塊、適量的水，關上蓋子繼續進行烹煮即完成。（能以個人喜好汆燙青菜搭配。）

西班牙海鮮燉飯

材料：白米2米杯、洋蔥丁40公克、蒜末20公克、番紅花粉適量、番茄1個、黃彩椒1／4個、黑橄欖3顆、草蝦6隻、鹽適量、橄欖油適量、黑胡椒適量

海鮮高湯材料：孔雀蛤3個、蛤蠣6個、薑片6片、白酒適量

步驟

1：黃彩椒、番茄切小塊。電子鍋內鍋放入海鮮高湯各式材料，以「白米─什錦飯」進行烹調，待20分鐘取出即完成海鮮高湯；海鮮留著備用。

2：電子鍋內鍋倒入橄欖油，關上蓋子，選擇「白米─什錦飯」模式，按下炊飯熱鍋，待油熱後，開鍋以洋蔥丁、蒜末炒香，再放入草蝦煎至金黃色後取出備用。

3：接著加入黃彩椒、番茄、白米、番紅花粉、黑胡椒、鹽、白酒拌炒後，倒入海鮮高湯至水位刻度2，選擇「白米─美味炊煮─香Q感」進行烹調，結束後將飯盛出、擺上各式海鮮、黑橄欖即完成。

示範達人

劉珮汶，現任Panasonic Cooking商品行銷調理老師。

本篇示範工具

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圖片提供／象印、聲寶、米家