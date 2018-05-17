125萬(德日)個性化(旅行車)優選-2

2018-05-17

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

【內外俱進 跑格化包裝】

Volkswagen Golf Variant 280 TSI R-Line

Volkswagen去年將Golf車系進行大規模的升級進化，Golf Variant旅行車當然也不例外，跟著將外觀修改，同時新增多項科技配備，台灣福斯汽車現階段導入了280 TSI Highline及本文試駕的280 TSI R-Line兩車型。

打開引擎蓋，映入眼簾的仍為原廠代號EA211的1.4升TSI缸內直噴Turbo引擎，可輸出150匹最大馬力與25.5公斤米峰值扭力，結合換檔流暢綿密的7速DSG雙離合器自手排變速系統，以及Start/Stop引擎自動啟閉系統，能源局公告的歐規平均油耗每公升可跑17.3公里，達到此排氣量等級最佳的1級能源效率。

這具1.4 Turbo引擎的扭力輸出十分充沛，油門反應輕盈俐落，驅策起來快意十足。根據原廠提供的性能數據，本車0～100公里／時加速需時8.6秒，極速可達218公里／時，應不難滿足大多數旅行車買家日常用車的需求。Volkswagen集團鉅資開發的MQB模組化底盤平台，展現出輕量化及高剛性的優點，加上標配XDS主動式電子限滑差速器，轉向反應顯得十分犀利精準，入彎時轉向不足現象相當輕微，大大提升了操控靈敏度與駕駛趣味感。

進入駕駛艙，Golf Variant的儀表控台基調跟一般Golf掀背車如出一轍，略呈駕駛人導向；R-Line車型標配專屬運動化真皮多功能方向盤、湛黑色車內頂篷、不鏽鋼踏板組、車有R-Line專屬徽飾與對比色縫線的Vienna運動型透氣真皮座椅，車艙氛圍顯得冷冽而富跑格。車後行李廂的標準容量為605公升，若將4/6分離後座椅背完全攤平，最大置物空間可擴充至1,620公升，載物實用性相當出色。台灣福斯汽車將Golf Variant 280 TSI R-Line開出124.8萬的車價，訴求注重駕馭樂趣又必須兼顧實用性的個性化家庭買家。