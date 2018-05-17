狂野豹紋熱情紅唇 衣展創意個性

2018-05-17

〔記者林欣若／台北報導〕以幽默童趣風格受到喜愛的服裝品牌alice + olivia，不斷透過聯名合作激盪創意火花，最新宣布與藝術家Donald Robertson合作，將Donald Robertson經典的活潑搶眼色調與alice + olivia充滿無限創意的精神結合，打造一系列繽紛甜美的單品。

Donald Robertson是五個孩子的父親，他將親子互動當作靈感來源，創作發表於instagram，曾榮獲美國時尚設計師協會（CFDA）「年度Instagrammer」大獎，這次與alice + olivia的聯名系列，Donald Robertson以狂野豹紋與刺繡紅唇圖騰為主軸，一系列單品包括經典的紅唇圖案服裝、晚宴包和休閒鞋，豹紋唇印的襯衫、洋裝和短裙與手拿包，以及Stace Face 圖案的上衣和T-shirt。

同樣是熱情紅唇，Juicy Couture與Mini Marilyn合作，將一代性感女神瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）以俏皮的方式呈現，此系列結合Juicy Couture與Mini Marilyn的運動服與經典設計，粉紅、白和黑色為主調，取材自瑪麗蓮夢露的迷人紅唇與白裙造型，經典運動服上拼貼Swarovski水晶點綴的心心、紅唇與Mini Marilyn圖案，營造奢華感。