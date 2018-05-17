佐登妮絲+寶雅 輕SPA輕奢華

2018-05-17

〔記者邱巧貞／台北報導〕國內知名SPA 品牌佐登妮絲集團今年邁入30週年，啟動多元化經營，不僅打造專屬研發中心與工廠，在技術開發上更跨海合作，與日本天然植萃研發大廠Technoble及日本近畿大學共同開發最新獨家抗老作用機轉技術BA-5，推出最新產品「BA-5肌密抗皺原液」，Technoble是日本有57年歷史的化妝品原料公司，在60年代首次將玻尿酸導入化妝品業界而聞名。

佐登妮絲除了積極進軍抗老市場外，僅斥資打造台灣最大環保綠能化妝品製造廠「大埔美生技園區」，投資國際級實驗室與生產線工廠，積極爭取多項國際認證 ; 近年來更致力於品牌活化及年輕化，在全球已有660家門市，全球會員人數達30萬，同時因應消費者需求與生活型態的改變也積極與寶雅通路合作，開設「輕SPA」寶雅店中店，貼近不同消費族群。

名模林嘉綺昨出席活動，已經生了2個寶貝女兒的她十分注意自我管理，即使剛滿40歲仍看不出歲月痕跡。她透露在忙碌生活中找到適合自己的保養tips很重要，通常她會與小孩一起先搽baby用的乳液，等到哄孩子睡了後，便開始自己的保養時間，不論是美白、抗皺、抗老、敷臉等，再配點紅酒，就是自己的快樂時間，同時平日也注重飲食、運動，飲食以原型食物為主、口味清淡健康，即使當媽媽後，每月至少也會安排一至兩次的專業紓壓療程，讓自己全然放鬆。