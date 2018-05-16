KEEN涼鞋新品 護趾環保快乾

〔記者林欣若／台北報導〕美國戶外用品品牌KEEN在2003年為戶外玩家打造具有護趾功能、可水陸兩用的涼鞋Newport，引領戶外時尚風潮，慶祝Newport誕生15週年，KEEN推出一系列紀念款式，熱愛戶外活動的藝人Janet穿上最新鞋款，也順便幫老公George挑了一雙，她說很期待KEEN推出童鞋，一家三口穿同樣的鞋子到處探險。
KEEN今年推出四大主題Newport鞋款，Newport ECO以寶特瓶回收再製成的織帶製作鞋面，並將稻穀和橡膠融合成全新大底，很有環保概念；Newport Hydro的腳踝織帶運用色彩拼接加上花紋設計，內襯露營風格圖騰，更具時尚感；Newport Retro Hemp使用天然棉麻材質織成的鞋面，舒適快乾；Newport Retro Tie-Dye則在鞋面上玩出大膽的色彩創意，每一款都具備Newport經典的護趾功能、人體工學鞋床以及剃刀式橡膠大底。
Janet回憶10多年前就曾穿著KEEN的涼鞋環遊世界，當媽媽以後她沒有太多時間打扮，搭配性強、舒適好走的KEEN依舊是她的最佳選擇，她和George都喜歡戶外活動，兒子Egan才7個月大，已經陪著夫妻倆上山下海，連出外景Janet都不忘帶著兒子，她希望未來一家三口能參與親子節目，一定很有笑果。