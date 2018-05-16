全球首款 宇舶軍用3D碳纖維極輕盈

〔記者方惠宗／台北報導〕陳信安與名媛林牧潔昨（15）日出席頂級製錶品牌宇舶錶（Hublot）於中美鐘錶南京店舉辦2018全新鉅作貴賓尊榮鑑賞會，分別試戴全世界第一只以美軍軍械技術材質打造的Big Bang MP-11 3D立體碳纖維腕錶與Big Bang藍寶石陀飛輪鑲鑽腕錶。當天適逢林牧潔生日，被問到最想要的生日禮物，她說「真的想不到要什麼；家人身體健康、和小孩在一起就開心了！」最後還是忍不住隔空向老公補上一句：「但有宇舶錶也不錯！」
宇舶錶於今年3月進駐中美鐘錶南京店，全新Big Bang MP-11 3D立體碳纖維腕錶腕錶令登門的陳信安驚艷不已，除了獨特造型與長效14日動力儲存，整只腕錶連錶帶重量僅90公克，這種極致輕盈的3D碳纖維技術過去乃由美軍所擁有，宇舶首次將其應用於製錶業，不愧是高科技創新材質鍊金師。
宇舶同時以藍寶石材質更上一層，推出Big Bang藍寶石鏤空陀飛輪機芯，運用藍寶石框架將陀飛輪懸空於透明錶殼之中；不可思議的透視感，從錶殼、面盤、錶帶延伸至機芯，宇舶自製HUB6016手動上鏈5日動力儲存鏤空陀飛輪機芯於全透明境地美妙作動，夢幻迷人。鑲鑽腕錶鑲嵌48顆梯鑽，珍貴鑽石鑲嵌於錶圈每個切面之中，任何角度皆顯耀眼光芒。
中美鐘錶南京店「宇舶錶2018全新鉅作貴賓尊榮鑑賞會」展至5月20日。