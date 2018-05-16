Panasonic 大推日本製高階電視-冰箱美型無邊框 空氣清淨機熱賣 蒸氣熨斗二合一

2018-05-16

〔記者吳佩樺／台北報導〕不少台人對於「日本製」家電特別情有獨鍾，市場上也發現相關銷售業績逐年成長，帶動日系家電品牌近年紛紛調整策略，包括Panasonic今年在高階電視布局，大舉強打日本製，擴大日本製新品陣容，尺寸也向下延伸至49吋。

Panasonic表示：「去年日本製電視銷售相較前年成長高達2倍之多。」因應M型化消費趨勢愈來愈明顯，Panasonic大幅增強頂規電視戰線，今年引進日本製電視占比超過3成，例如FZ1000、FZ950、FX800、FX770系列，囊括75吋至49吋共7個機種，近期陸續上市，售價皆未定。

其中最旗艦的FZ1000為OLED電視，並搭載直立式Dynamic Blade Speaker揚聲器，提供40瓦中高音輸出、40瓦中低音系統，音效更具立體和環繞感。

業者亦指出掛上日本製的高價位冰箱業績表現同樣很亮眼，今年全面主打無邊框鏡面設計，相較過去的玻璃材質，美型升級，但價格不加價。

健康小家電部分，因應外界對空汙關注度居高不下，最新空氣清淨機F-P40EH加入PM2.5顯示燈，能透過燈號顯示空氣品質。另一掛燙、平燙二合一蒸氣熨斗，因為體積輕巧，去年上市至今依舊熱銷，上月再推出黑色版NI-FS470-K，希望能吸引男性客層。