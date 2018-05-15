梅雨季裝備 怎能少了Hunter

2018-05-15

〔記者林欣若／台北報導〕梅雨季節到來，服裝既要能防水，也要兼具時尚感，雨天完勝裝備品牌Hunter推出印花系列，以大面積經典黑、紅、白Logo拼接而成的印花，不論是鞋款、雨披或是包款都能讓人一眼辨識，兼具實用機能與潮流感。

Hunter同時宣布，成為2018年英國All Points East音樂節的鞋履、服飾獨家贊助商，在5/25至6/3日長達10天的戶外音樂節中，Hunter將發揮其擅長的時尚與機能，將Hunter的絕佳體驗帶給倫敦的All Points East觀眾，除了代表性的Original系列長筒雨靴，Original系列防潮背包、輕便可折疊的雨披等系列商品，也都是全球大型戶外音樂季常見的時尚單品。

以軍靴起家的Palladium也以雨中遊樂場為概念，推出經典防水鞋款Puddle Lite夏日輕量防水系列，有別於以往軍靴的硬派風格，這個系列將各式童趣感十足的遊樂設施，都化作鞋面配色的設計靈感，推出紅色大轉盤、粉紅盪鞦韆、藍色搖搖馬等三款全新亞洲限定配色。在防水機能部分，鞋面以Waterproof Lite Technology防水輕量織物布料製成，搭配防水縫線與表面防水塗層處理，兼具生活防水與透氣的雙重效果；鞋內採用吸濕排汗面料，鞋底則採用EVA-injected技術，將橡膠材質結合EVA製作出Lite Tech超輕量大底，維持Palladium一貫的強悍耐磨性能，但步伐更輕盈。