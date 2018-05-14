Mercedes-AMG GLC車系 國內再添63動力兩成員

記者方維鐸／綜合外電報導
Mercedes-Benz當家中型豪華休旅GLC車系，繼2017年適逢AMG建廠50年引進Mercedes-AMG GLC43 4MATIC車型之後，於2018年第2季再追加同級距中唯一搭載V8動力引擎的Mercedes-AMG GLC63 4MATIC+與Mercedes-AMG GLC63 S 4MATIC+ Coupé兩車型，現正於全台各AMG旗艦中心展開預購，接單價分別為502萬與560萬，預計最快今年9月開始交車。
身為當前AMG動力最為狂暴的「63」家族，GLC63 4MATIC+與GLC63 S 4MATIC+ Coupé搭載的動力心臟與當家跑車AMG GT家族系出同源，這具4.0升V8雙渦輪增壓汽油引擎採內置渦輪Hot inside-V設計，將兩具渦輪增壓器置於V型汽缸之間，有效改善體積與提升熱效率，並提供更勝以往的動力表現。
延續AMG“One Man, One Engine”引擎技藝，GLC63 4MATIC+具備高達476匹最大馬力與66.3公斤米峰值扭力，而GLC63 S 4MATIC+ Coupé在相同的動力架構上調校出510匹最大馬力與71.4公斤米峰值扭力。與如此強勁動力匹配的是AMG SPEEDSHIFT MCT 9速手自排變速箱，用濕式離合器取代傳統液壓扭力轉換器，GLC63 4MATIC+可在4.0秒內完成0～100公里／時加速，GLC63 S 4MATIC+ Coupé更縮短至3.8秒，展現傲視同級對手的性能實力。兩款車皆配置AMG Performance 4MATIC+主動式4輪驅動系統，透過電子式離合器控制讓輸出模式可視路況於全後驅與4輪驅動間迅速切換，讓扭力分配最佳化以獲致絕佳的循跡反應。同時搭配AMG DYNAMIC SELECT駕馭模式，針對引擎輸出特性、換檔邏輯、懸載設定、轉向反應、ESP®系統介入時機與4輪驅動比例調整，提供Comfort、Sport、Sport Plus與Individual等4種駕馭風格。GLC63 S 4MATIC+ Coupé更提供Race模式，讓上述所有介面以駕馭性能為第一優先，於道路上感受如賽道般的刺激駕馭。