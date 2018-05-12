紅毯鬥美金采 時尚霸主尬氣場─艾瑪暖金眼妝配裸唇 柏絲沃拜占庭飄仙氣 莉莉水鑽淚滴

2018-05-12

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞素有「時尚界奧斯卡」之稱的2018 Met Gala紐約大都會博物館慈善晚宴日前盛大舉行，今年主題為「天賜美體：時尚與天主教意象」（Heavenly Bodies： Fashion and the Catholic Imagination），集結來自全球時尚巨星同場比美。

當紅女星艾瑪‧史東（Emma Stone ）穿著文藝復興時期華麗的服裝，以暖色金屬調眼妝搭配裸色唇彩，NARS專業彩妝及紅毯造型總監 Rachel Goodwin 使用NARS極光亮顏粉底液、自戀愛羨眼影盤、以及7月即將上市的惹火唇誘#Swing為她打造氣勢妝容。

女星凱特‧柏絲沃（Kate Bosworth）以一席裸透飄逸的Oscar de la Renta高貴禮服，搭配充滿聖潔仙氣的妝容出席活動。彩妝師Beau Nelson表示，他從東羅馬帝國的拜占庭藝術獲得靈感，希望呈現中世紀畫作中無瑕聖潔的容貌，他使用時尚圈暱稱為「Magic Product」的香緹卡「五月玫瑰花妍極萃精華油」作為妝前保養，並以「未來肌膚粉底」打造平滑無瑕的肌膚。在色彩部分，Beau Nelson運用「粉色婚禮眼頰彩盒」中的打亮色，包括暖調蜜桃色與裸杏色打亮雙頰與唇峰；粉嫩霧唇則是搽上「花妍柔霧唇彩」的SUZY與Marisa二款色號，呈現裸杏色唇彩，讓整體妝容完成度更高。

莉莉‧柯林斯（Lily Collins）以充滿創意且前衛的水鑽淚滴眼妝，搭配紫色金屬唇妝，制霸紅毯，負責紅毯妝容的彩妝師Fiona Stiles也在Instagram上公開莉莉‧柯林斯的妝前保養及妝容造型公式，底妝使用蘭蔻「零粉感超持久粉底#110」（台灣預計6月上市亞洲版），深棕色煙燻眼妝及深紫色的訂製唇妝則為台灣未販售的「Color Design Eyeshadows」及「Le Metallique Lip Gloss #Purple Onyx」，紅毯前一晚莉莉則自己在IG分享敷上蘭蔻「超進化肌因活性凝凍面膜」密集修護。