髮肌養護 秀髮健康強韌

2018-05-12

〔記者凃盈如／台北報導〕法國希思黎化妝品 （Sisley cosmetics）。40多年來專注於植物美容學領域， 今年將橫跨世代累積而來的植物保養專業投入髮質養護上，推出全新品牌HAIR RITUEL。Sisley實驗室研究發現髮肌的結構、作用機制、及影響因子，都與臉部肌膚相似，影響髮肌健康的因子（壓力、疲勞、空氣品質、遺傳等等）也同樣影響臉部肌膚的老化。Sisley HAIR RITUEL認為，髮肌養護的2大關鍵為賦活髮根生命力、強韌髮絲結構，呈現豐盈彈性有光澤的秀髮，本次上市著眼五個步驟，從溫和清潔、賦活重建、密集護理、強韌鎖水到滋養光澤，展現秀髮年輕質感與生命力，商品從洗髮精、精華、髮膜、潤髮乳到修護精油，以獨特天然活性香氛，如來自天然絲柏精油、含羞草精油及海灣草精油萃取成分，打造品牌獨特的香氛印記，其香調性讓人立即放鬆外，活性香氛更可深入髮肌。

台灣綠色髮妝品牌「O’right歐萊德」，以綠色、永續、創新的品牌精神，歐萊德明星商品「咖啡因養髮液」以「7.2公分天然美麗激密」，獲得2018瑞士「日內瓦發明展」金獎肯定。迎接母親節，歐萊德推出母親節限定明星商品，及「寵愛媽咪經典回饋買1送1組」， 最低折數6.3折起，買正貨送正貨，如「咖啡因養髮液2+1組」，購買2瓶咖啡因養髮液100ml，便能以近1折的優惠入手50ml咖啡因養髮液。此外，即日起至5月14日止，只要購買歐萊德指定款養髮液，掃貼於產品盒上的QR CODE至活動網頁中輸入序號，就有機會抽中雙人同遊浪漫巴黎圓夢行 。