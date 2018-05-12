江詩丹頓Overseas 優雅登台

2018-05-12

〔記者方惠宗／台北報導〕江詩丹頓（Vacheron Constantin）彰顯優雅旅行精神的Overseas 2018新錶首度登台，於台北101購物中心江詩丹頓專賣店揭開亞洲巡迴展序幕。該系列設計風格兼具硬朗氣質與精緻美感，功能從三針與日期顯示、兩地時間至超薄萬年曆皆備，每一款時計皆經日內瓦印記認證，黑色錶盤搭配精鋼錶殼版本更為Overseas系列帶來前所未有的全新光彩。

江詩丹頓Overseas系列標誌性的六面立體錶圈設計、自行研發並製造的自動上鏈機芯，以及可自行替換錶鍊與錶帶等所有關鍵元素都在嶄新的黑色錶盤版本再次呈現，有趣的是，在計時腕錶中，以白色錶盤搭配3個黑色計時盤的設計被暱稱為「熊貓盤」，而這款Overseas計時腕錶則是以黑色錶盤搭配白色計時盤，於是被稱為「反熊貓盤」。

江詩丹頓同時為旅行者量身打造兩款彰顯休閒優雅風範的全新腕錶。Overseas兩地時間腕錶可同時顯示兩個時區的時間，Overseas超薄萬年曆腕錶則配有精緻纖細的18K5N粉紅金錶殼，厚度僅為8.1毫米。該系列強調佩戴舒適，使用簡便，每款腕錶皆配有3條可快速替換的錶鍊與錶帶。

江詩丹頓2018 Overseas全新系列正在101江詩丹頓專賣店展出，為期一個月。