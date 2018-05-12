伯爵時尚趴 韓星白色雞尾酒裝

2018-05-12

〔記者王瀅娟／首爾報導〕Piaget伯爵於南韓首爾K現代美術館（K Museum of Contemporary Art）舉辦「Sunny Side of Life」主題派對，著裝密碼明明是雞尾酒時尚（Cocktail Chic），然而來跑趴的多位韓星卻不約而同穿上白色服裝，潔西卡穿白色褲裝，白色西裝外套讓人一下就聯想到上個月來台參加伯爵Possession快閃店開幕活動的妹妹Krystal穿的白色西裝，姊妹倆的服裝品味超速配；而與姊姊一起來的Krystal則穿上平口白色洋裝露出修長美腿，跟帥氣打扮的姊姊恰巧配成一對，姊妹時尚好迷人。

同場跑趴的金宣兒與「信號」男主角李帝勳也都穿上一身白到場，金宣兒單穿白色風衣足蹬高跟鞋現身，姐的氣勢橫掃全場，走到哪都是鎂光燈的焦點，盡現女王架式，自信滿點。李帝勳對每個展區都充滿好奇心，帶著孩子般的眼神探索派對現場；韓彩英則以甜美微笑應對粉絲們處處圍觀拍照。

Piaget將地中海度假氛圍帶進派對現場，泳池主題空間、白色時尚酒吧、金色沙灘等展區讓來賓們體驗品牌「Sunny Side of Life」欲傳達的奢華玩樂精神。DJ Raiden與DJ FhiFan熱播音樂讓派對氣氛持續處於高點，南韓編舞女王Lia Kim以伯爵Possession系列為靈感創作的舞蹈掀起派對高潮。圖片提供：伯爵