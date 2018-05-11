《Wesley的T Style》

2018-05-11

記者方惠宗／台北報導

攝影／記者潘少棠

有些T-shirt就是有這樣的魔力，穿上等於登上潮流高峰，例如一件由Off-White專為台北旗艦店設計的Barricade Tape系列T-shirt限定款，每件要價5位數，一下子就賣光光！

荷蘭華裔模特兒Wesley就是Off-White的粉絲，尤其熱愛Off-White T-shirt的型格與舒適。上述以紅白相間的工地警示膠帶為靈感、領口與下襬不對稱的台北限定T-shirt就是他「慢了一步」、沒能買到的「奇貨」。

Wesley說，自己很喜歡的Off-White的T-shirt，尤其會為自己準備一些稍微寬鬆的樣式，迎接台灣的夏天。

Wesley讚Off-White創意總監Virgil Abloh設計很酷，跨越高級時裝與潮流文化界線的手法，尋常的T-shirt在他手中也變得不尋常。他也說，因為自己是運動鞋愛好者，不久前一組Off-White與Nike聯名創作的Nike×Off-White「The Ten」，更是精準地打進他的心。

可惜，不管是台北限定T-shirt，或是The Ten，Wesley一樣都沒買到。

沒買到T-shirt純粹動作慢，球鞋沒買到，則是因為沒去「抽」！Wesley招認，因為The Ten球鞋上市時僅開放排隊抽籤、抽到才能買，「要是不用抽籤該多好！」

此外，日本設計師森川正規於2010年在東京創立的Christian Dada則是Wesley的「新歡」，一款擁有刺繡Logo的 T-shirt令他一眼愛上。

Christian Dada以品牌名稱向巴黎高訂時裝與「達達主義」（Dadaism）致敬，核心設計理念以「侘寂」（Wabi Sabi）美學為基礎，設計融合東方次文化及製作絲綢和服的「友禪染」等日本傳統手工藝技法，他的設計就像極具衝擊力的秀服和商業化成衣的完美平衡，T-shirt往往充滿複雜細節和精緻裝飾，箇中微妙與藝術和年輕世代的自由反叛意識相互呼應。

T恤時尚美學 顏色別亂配

Wesley認為，T-shirt要穿得好看、穿出時尚，搭配技巧不可忽略；可利用T-shirt上的顏色選擇下半身單品與鞋款，營造整體感，「色彩不能亂配！」

誰是Wesley?

靜的時候做烘焙、玩攝影，動的時候打拳擊、防身術，1987年出生的Wesley Chin（陳健秋）是廣東移居荷蘭的荷蘭華裔第三代。他為了學中文，幾年前從家鄉海牙搬到上海，後來更任職於公關諮詢公司RTG Consulting Group，服務的客戶是世上最有名的奢侈品品牌。因緣際會愛上台北、定居，繼續學中文，專注於模特兒工作並以戲劇為目標邁進。

部分圖片提供／CHRISTIAN DADA、OFF-WHITE