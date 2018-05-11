《初夏花妍保養》微露香肌

2018-05-11

記者凃盈如／台北報導

時時刻刻打起精神，是繁忙工作中的小挑戰。面對氣候日漸轉暖，準備換上短袖，在這之前，也得來一場全然保養，讓體態由裡而外煥然一新。

來自英國的純淨保養專家REN，針對長期處於疲勞狀態、睡眠不足的現代人推出「深海喚能系列」，專利抗疲勞精油配方有助於釋放深層壓力，撫慰緊繃神經。揉合絲柏、洋甘菊、迷迭香等天然植物精油，散發清爽的海洋森林氣息，讓人感受初夏一片清新的明亮綠意。erbaviva纖體系列，則為美國USDA有機認證的天然浴鹽，搭配纖體精油配方，透過精油芳療及熱療的功效，促進身體循環及暢通。AVEDA「美 潤膚磨砂蜜」， 則以滋潤的植物精油及礦物鹽溫和地抹去冬日肌膚的舊衣裳，可去除皮膚表面累積的角質層，使肌膚展現細緻有光澤的健康膚況。

人氣女星擁有的ReFa白金美容滾輪，也是幫助體纖利器，CARAT RAY 360度全角度結構鑽石切割面設計，訴求手技媲美真人揉捏的專業手法，S CARAT RAY雙引流滾輪，則可如指尖輕柔的「點揉」按摩手技，照顧身體較細緻的部位，是初夏幫助肌膚緊緻Q彈的好物。

圖片提供／10/10 Apothecary、10/10 HOPE、 Aesop、AVEDA、ReFa、SABON、Susanne Kaufmann、伊聖詩、蕾莉歐