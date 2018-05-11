《初夏花妍保養》植萃精油

2018-05-11

記者凃盈如／台北報導

以自己姓名為理念創立奧地利有機護理的代表品牌Susanne Kaufmann（蘇珊賀夫曼），產品原料均由當地「布雷根茨森林Bregenz Forest」所採集，是以純天然、按照嚴格生態原則製成的護膚品。Susanne Kaufmann沒有主流派的閃爍華麗包裝，盛裝於傳統玻璃圓瓶，成分含有高比例的野生採集、有機農業活性植物萃取成分，且各產品獨特配方以活效植物能量相互補充、強化功效。

此外，Susanne Kaufmann蘇珊賀夫曼的產品內，採用天然植物油、草本精華及花卉能量，商品成分不含化學防腐劑、染料等，結合珍貴的植物精華和精油，創造具有特定肌膚清潔、療癒性的護膚產品，從洗髮、沐浴到肌膚護理，提供家庭每日基礎身體清潔保養，與放鬆身、心、靈的天然商品。

為滿足混合性肌膚的多重需要，令肌膚恢復鎮靜平衡狀態，Aesop開發了新的護膚系列「二重奏」。 該系列包括潔面露、調理液和保濕精華乳，每款產品都融合了強效的科學驗證成分和植物成分，有助於混合性肌膚的平衡和舒緩。

圖片提供／10/10 Apothecary、10/10 HOPE、 Aesop、AVEDA、ReFa、SABON、Susanne Kaufmann、伊聖詩、蕾莉歐