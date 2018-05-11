《初夏花妍保養》香味敘事

2018-05-11

記者凃盈如／台北報導

夏季總想放鬆感官，緩解漸熱天氣帶來的焦慮。無論是視覺、聽覺，即便是一段文字，也蘊含無限魔力，化為香氛，為空間創造甦醒活力，更為生活帶來無限靈感。

在2016年某天，Miller Harris London 執行長Sarah Rotheram信手翻開費茲傑羅的《夜未央》閱讀，從一開始像看電影那樣以旁觀者觀看其間周旋，突然，一段話對她迸出了香氣 : 「……她繼續前行，遊走於粉紅雲朵般蓬鬆凌亂的繽紛牡丹花叢裡，以及墨黑色和棕色的鬱金香叢與嬌嫩纖細的長莖紫藕色玫瑰之間， 花兒們宛如甜點櫥窗裡的糖霜花朵般地晶瑩剔透 ──如同一首饒富色彩的詼諧曲逐漸漫延，最後，色彩的樂章達到高峰，在半空中瞬間嘎然而止。」 這段文字源於費茲傑羅對女主角的深沉愛意，以華麗繁複的筆觸表露無遺。

Sarah表示，閱讀這段文字對他而言是非常私密的旅程，那年夏天的度假時光，她讀了《夜未央》，其實這是很多年前就看過的書，在最初幾個章節，她很快就被「scherzo這個字吸引，瞬間充滿靈感，續讀幾行字更覺得這無非就是一支香氛，那座法國南方的花園躍然眼前。由於希望調香師可以從這段文字中淬鍊出他們自己的詮釋，所以品牌很小心，且刻意不給他們任何氣味上的說明及提示，邀請兩位調香師創作出SCHERZO TENDER兩款香氛。

圖片提供／10/10 Apothecary、10/10 HOPE、 Aesop、AVEDA、ReFa、SABON、Susanne Kaufmann、伊聖詩、蕾莉歐