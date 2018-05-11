《五星級甜蜜馨意》鮮果之味

2018-05-11

記者凃盈如／台北報導

米其林星級SALON DE THÉ de Joël Robuchon侯布雄法式茶點沙龍，推出4款帶有夏日氣息的蛋糕，以5～6吋為主，選用多種當令鮮果，含：覆盆子千層蛋糕、百香乳酪蛋糕、荔香莓果慕斯及水果鮮奶油蛋糕，濃郁香氣與細膩多層次口感， 飽滿而細緻。

來自法國的百年烘焙名店PAUL，推出 「玫荔馨情」，以及「慕愛茶語」兩款蛋糕， 前者以玫瑰荔枝覆盆子慕斯，包裹住香草戚風蛋糕、荔枝凍、覆盆子，清香甜美，上方綴有立體的可食用造型玫瑰；後者則由主廚運用三種茶融入蛋糕體中，以濃郁的伯爵茶慕斯，夾入抹茶海綿蛋糕，並結合了烏龍茶香餅乾與法芙娜巧克力珍珠米，創造咀嚼的驚喜口感。

在台引起可頌風潮的法式名店Gontran Cherrier，推出「巴黎薔薇」限定蛋糕，以玫瑰、荔枝、覆盆子為組合，這組合亦有「巴黎的味道」之稱，譬如出自法國甜點大師Pierre Hermé之手的Ispahan口味馬卡龍，正呈現了這樣的風味。「巴黎薔薇」基底為手作細緻鬆軟的草莓戚風蛋糕，輔以酸甜的荔枝果凍，最後鋪上草莓、藍莓、玫瑰花，綻放優雅的香氣。

台北知名德式烘焙名店溫德，以流行的「祼蛋糕」歡慶母親節。溫德老闆採用伯爵戚風蛋糕為主體，將大量伯爵茶葉，磨碎後泡於牛奶中，再烘焙成四層蛋糕。夾餡為巧克力榛果卡士達餡和杏仁脆，其上綴有馬卡龍和多款莓果為裝飾，獨特且平衡。麥可進一步詮釋，伯爵茶跟榛果之間就如同母親對小孩，明明是兩個獨立的個體，卻又密不可分，甜滋滋的榛果就像活蹦亂跳的小孩散落在蛋糕上，而伯爵茶葉就像母親緊緊的抓住了好動的小孩。

註：優惠內容若有異動，以現場為準。

圖片提供／L’ATELIER de Joël Robuchon、Gontran Cherrier、Paul、TWG Tea、晶華、台北萬豪酒店、台北君悅酒店、台北文華東方酒店、台北西華飯店、台北喜來登烘焙坊、台北亞都麗緻大飯店、小草堂、台北美福大飯店、誠品行旅