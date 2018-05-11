《五星級甜蜜馨意》立體花卉

2018-05-11

記者凃盈如／台北報導

今年母親節蛋糕在外觀設計上顯得更細膩、精緻，台北多家五星級飯店皆推出立體感獨具的蛋糕，運用主廚巧思，表現親情的甜蜜與依戀。

台北君悅酒店Baguette禮品烘焙坊推出5款限定蛋糕，由法籍甜點主廚博豊安操刀，包含：以5種層次巧克力製成的「傾愛」、蘊藏莓果與茶香滋味的「戀璨之馨」，以及融合法式創意的「萱花之芙」派塔蛋糕，每一款都高貴豔麗，其中，表層淋上豔紅鏡面的「傾愛」，十分奪目，蛋糕上方以立體的「花朵」點綴，賣相佳、立體大器，也勾勒出母愛的燦爛。

台北文華東方酒店則推出「馨香花園」限定蛋糕，由水蜜桃庫利搭配抹茶海綿蛋糕，加上檸檬和覆盆莓奶霜製成，交織水果的酸甜與淡雅的抹茶香氣，同樣以精製的花朵巧克力裝飾，雍容典雅。台北喜來登The Deli烘焙坊，則推出「瑰麗珍愛」玫瑰荔枝蛋糕，使用法國荔枝果泥及日本玫瑰露的柔滑慕斯，夾入紅酒及玫瑰露蜜煮的青蘋果片，酸香果餡巧妙平衡醇厚乳香，展演細膩層次；台南知名伴手禮名店「良食草堂」新創品牌「小草堂」，創新提升甜點的藝術新境界，推出手工凡爾賽玫瑰豆乳霜擠花蛋糕，花團錦簇為母親節獻愛。

註：優惠內容若有異動，以現場為準。

圖片提供／L’ATELIER de Joël Robuchon、Gontran Cherrier、Paul、TWG Tea、晶華、台北萬豪酒店、台北君悅酒店、台北文華東方酒店、台北西華飯店、台北喜來登烘焙坊、台北亞都麗緻大飯店、小草堂、台北美福大飯店、誠品行旅