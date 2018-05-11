《八角稱霸：Audemars Piguet》2

2018-05-11

記者方惠宗／日內瓦報導

Royal Oak Offshore：前身是「歡樂王」+「橡樹」+「英國皇家戰艦」

愛彼Royal Oak Offshore腕錶在1993年面世，成為Royal Oak（皇家橡樹）更大、更堅固版本；說到RO，追本溯源，原來一切起自英國「歡樂王」查理二世（Charles II，1630－1685）。

這位個性陽光、精明、幽默、熱愛「享樂主義」的國王曾因內戰逃難，顛沛流離，一度藏居於橡樹。王政復辟，查理二世授以橡樹「皇家」尊號，成為「皇家橡樹」，紀念橡樹為皇室所帶來的庇護與祝福。後來英國皇家海軍軍艦多次以「皇家橡樹」為名，成為「皇家橡樹號戰艦」。

問世於1972年的愛彼Royal Oak腕錶就是以此為名。原來，當時設計它的瑞士鐘錶設計師Gérald Genta（1931-2011）即是從皇家橡樹號戰艦的舷窗得到設計感，化為這只精鋼錶殼錶款的八角錶圈、六角螺絲、「Tapisserie」格紋裝飾錶盤以及與錶殼一體成型的錶帶，並以39毫米的「Jumbo」錶徑啟動「大錶」、以及不鏽鋼製奢華運動錶的流行趨勢。

在此20年後誕生的Royal Oak Offshore重新演繹Royal Oak系列的設計元素，體現出另一種陽剛豪邁、恢弘大度的氣質，成功為運動風格腕錶再揭新頁。

圖片提供／Audemars Piguet