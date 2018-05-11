《八角稱霸：Audemars Piguet》1

2018-05-11

記者方惠宗／日內瓦報導

從皇家戰艦到經典運動

愛彼自1993年發行的Royal Oak Offshore（皇家橡樹離岸型系列，簡稱ROO）今年以龐大的新錶陣容慶祝問世25週年。一只運用嶄新技術打造的1993年復刻款式讓人重溫這項歷久不衰的設計，同時以色彩創意為此系列賦予更多不同於以往的樣貌，充滿玩味、古靈精怪的風格令人一眼愛上！

就在高級腕錶買氣很差的2016年，愛彼決定「給人多點顏色瞧瞧」、揮灑「Funky Colours」，馬上令皇家橡樹離岸型潛水錶（ROO Diver）洋溢「青春無敵」，錶廠亦從市場迴響接收到「人們越來越喜歡生活中充滿顏色與對比，尤其是選擇宣示個性的配件時」，某些配色屬專賣店限定的作品更是快速吸引搶訂一空，任人再有錢都買不到；店家一句「賣光了」，更增其「缺稀」之貴！

愛彼今年慶祝ROO誕生25週年，決定延續色彩魅力，以貴金屬與對比色彩設計新款ROO自動上鏈計時碼錶。首先，鉑金錶殼與錶帶、煙燻藍色錶盤搭配黑色小錶盤帶來年輕而沉穩的氣質，玫瑰金、灰色、象牙白與黑色也為ROO散發全新個性。另外，混合精鋼、陶瓷和橡膠材質，以及雪茄棕色大型格紋錶盤搭配海藍色小錶盤及內錶圈等色彩組合更令一系列42毫米精鋼計時碼錶成為四季皆宜的玩色錶款。

首次推出的Funky Colours 37毫米ROO女裝自動上鏈計時碼錶運用檸檬綠、紫紅梅、氣質粉與純真白等強烈的對比組合，藍色小錶盤為錶盤帶來對比焦點。鑲鑽錶圈流露高雅，令這款以精鋼錶殼搭配橡膠錶帶之作適合於各種場合。

圖片提供／Audemars Piguet