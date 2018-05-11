2018-05-11
記者方惠宗／台北報導
Giorgio Armani的夏日衣櫥
Giorgio Armani以「Summer Wardrobe」（夏日衣櫥）為名，推出一系列夏季男士服飾系列，一款直接令人感受海濱別墅度假氣氛的T-Shirt自然成為不可缺少的要角；以白色搭配海軍藍，一幅池畔風光更顯爽朗。全系列還包含Polo衫、襯衫、長褲、短褲、泳衣及棉質沙灘浴巾，版型採中庸修身，搭配編織腰帶、鞋履及草帽，頂級材質如羊絨、精棉以及在配飾中作為嵌飾的鱷魚皮，運動風格之外更添優雅氣質。
圖片提供／Giorgio Armani
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Giorgio Armani SUMMER WARDROBE Spring／Summer 2018
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Giorgio Armani SUMMER WARDROBE Spring／Summer 2018
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Giorgio Armani SUMMER WARDROBE Spring／Summer 2018
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Giorgio Armani SUMMER WARDROBE Spring／Summer 2018
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Giorgio Armani SUMMER WARDROBE Spring／Summer 2018