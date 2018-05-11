2018-05-11

記者方惠宗／台北報導

強叔70年代魅力再現

美國時裝設計師Bob Mackie簽名和倫敦服裝店Mr Freedom、兩個看似毫無關聯的名字同時登上Gucci服裝，腦子一下浮現滿滿問號。

原來這季Gucci有許多設計靈感來自英國歌手「強叔」艾爾頓強（Elton John）於1970年代令世界為之瘋狂時尚魅力，尤其他獨特風格背後的舞台服裝設計師Bob Mackie以及Annie Reavey，以及曾幫他設計美國巡演的演唱會服裝的流行藝術時裝店Mr Freedom的兩位設計師Tommy Roberts與Trevor Myles。

Gucci本季Elton John別注系列包含服裝與包款，吸睛如一件T-shirt背面印著Bob Mackie的簽名，另一款則在正面標註Mr Freedom。他於1971年專輯「Madman Across The Water」中的歌曲「Levon」、「Goodbye」也印製在包款或服裝上。

對Gucci創意總監Alessandro Michele來說，艾爾頓強是潮流經典代表人物，無論音樂或時尚，他都非常勇於表達自我，如此精神與Alessandro Michele的設計理念不謀而合，兩人也彼此欣賞。

圖片提供／Gucci