2018-05-11

記者方惠宗/台北報導

穿上未來之環

Fendi於2017年在羅馬地標、原為1942年世界博覽會而建的「義大利文明宮」(Palazzo della Civiltà Italiana)品牌總部頂樓發起支持年輕藝術家創作的「F is for...」計劃。繼去年俄羅斯藝術家Pokras Lampas的「塗鴉未來主義」(Calligrafuturism),今年再邀全球各地的6位年輕街頭藝術家前來創作「The Ring of The Future」。包括來自英國的Gary Stranger、伊朗的 Cave、美國的Hillel Smith、香港的Roes(Timyan)、日本的Casper,還有韓國的Jodae,6位藝術家在這個全新的藝術熔爐裡以6種方式進行交流;英語、阿拉伯語、希伯來語、中文、日語及韓語,共同在一個黃色圓圈裡用各自的語言寫下「FUTURE」這個字,強而有力的體現新一代希望克服文化障礙、呈現多樣性並擁抱思想的力量。此舉更啟發Fendi創作出首款「F is for...」中性T恤。該款T-shirt於FENDI.com 官網獨家販售。

圖片提供/Fendi