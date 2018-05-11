2018-05-11

記者方惠宗／台北報導

羅馬古城變Chic！

這是Fendi以羅馬著名景點為靈感，以調皮、繽紛手法重新演繹的Pop Tour別注系列，全部共有6款T-Shirt。仔細看，特雷維（Trevi）、羅馬競技場（Colosseo）都上榜，卻都呈現不同以往的風情。不僅T-Shirt的色彩配搭鮮豔奪目，還把熱帶風情與流行元素帶入，並加上以現代插畫風格演繹的棕櫚樹、紅鶴及日落圖案，洋溢繽紛趣味。

各款T-Shirt以不同主色襯托斑斕色彩。FENDI Palace及Testaccio Bay採用海軍藍，Trevi Falls採用草莓紅，Appia Antica Boulevard採用淡灰色，Trastevere Sunset採用藍綠色，Colosseo Beach則採用白色。搶眼的圖案之外，裝飾細節更是精緻，包括側面開衩及前短後長設計，棉質布料上亦飾以印花圖案及閃爍珠片刺繡。而「FENDI Roma」標誌在所有T-Shirt均有亮相，彰顯Fendi與孕育品牌的城市羅馬之間密不可分的連繫。

該系列包含一款Fendi羅馬旗艦店獨有的West Garbatella特別版，以及一款莫斯科專門店獨有的Moscow Bay T恤。

圖片提供／Fendi