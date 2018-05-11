2018-05-11

記者方惠宗／台北報導

女人心事

「女人的故事始於清晨的梳妝打扮，服飾搭配是她與世界溝通互動最重要的方式之一。」從2011年開始，Miu Miu從這個角度出發，邀請能定義當今文化且啟發他人的傑出女性執起導演筒，以一部部的微電影講述不同的「Women’s Tale」（女人心事），包括由美國女星達科塔芬妮（Dakota Fanning）初次執導、Miu Miu第15部「女人心事」：「哈囉公寓」（Hello Apartment）。

在這個計畫裡，每位女導演運用智慧與不受傳統觀念束縛的洞察力，帶領觀眾進入她們獨特且鼓舞人心的影像世界，聆聽她們述說自己的女人心事。例如「哈囉公寓」，描繪的是一位年輕女性在人生第一個專屬居所的生活點滴，而這些痕跡又如何娓娓道著屬於自己的故事。提到該故事，達科塔芬妮表示：「啟發自我的第一個家，也是我現在的居住之處，這是一個蘊藏無數經驗的神殿。」 當被問及是否打算離開目前居所時，她回道：「我無法輕易放手，而這些所有的回憶又該怎麼辦呢？」

為了慶祝作品順利推出，Miu Miu推出一系列相呼應的T-Shirt，紀念這些難忘的電影場景。T-Shirt正面印有劇照，背面則以特殊個別字體印製演員與工作人員名單。該系列僅於品牌專賣店與官方網站獨家販售。

圖片提供／Miu Miu