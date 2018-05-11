忠清南道美食 直送板橋大遠百─韓國新三寶誘味蕾 洋釀炸雞人氣爆棚

2018-05-11

〔記者凃盈如／台北報導〕板橋大遠百韓國物產展於即日起至5月21日登場，今年主題聚焦農業、水產業和林業發達的「忠清南道」，將於12天的展期當中，展出多項道地物產、美味熟食，搶攻夏日美食商機。

本次韓國物產展攤位，包含美食、家用、美妝等攤位，亮點為「韓國新三寶」：水參、栗子、核桃燒。其中，核桃燒雖於韓國展非首見，但其發源地正是忠清南道，也是獲選南韓李明博總統選用的外交伴手禮，而旅客赴韓旅遊較難帶回台的農產品栗子、人參，也可在展場購得，尤其本次展出的新鮮栗子，在擁有肥沃土質、豐富陽光條件下，品質，新鮮度、與色澤均優是南韓之最，1公斤售價850元。水參方面，忠清南道人參占南韓出口量80%，種植技術有1,500年歷史，現場展售4年份水參、更高等級的6年份水參，另有長輩、小朋友都愛的柿餅，不僅可當零嘴，也可以輕鬆入菜。

百貨獨家商品方面，在南韓有超過2,000家分店的洋釀炸雞始祖Pelicana，在韓國物產展初次登場，其無骨炸雞的鮮嫩雞肉搭配脆皮麵衣，爽脆不膩，原價299元、特價269元；來自南韓人氣爆棚的鮮果汁店JUICY，強調以天然水果呈現韓國道地果汁好滋味，巧克力香蕉牛奶45元、火龍果香蕉牛奶55元，價格十分親民。板橋大遠百表示，今年韓國物產展為期12天，目標業績650萬元，將較去年成長8%。