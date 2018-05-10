〈母親節蛋糕人氣優選〉嘴甜，心更甜！

2018-05-10

記者凃盈如／台北報導

再過幾天就是母親節！蛋糕還沒訂？今年蛋糕創意大比拚，不僅口味掛保證，造型也讓人留下深刻印象！

雍容之選

晶華酒店點心房主廚將重現2013年推出大受好評的「Marquise侯爵夫人蛋糕」，再度以法國路易王朝第一美女—龐畢度侯爵夫人（Marquise de Pompadour）為繆斯女神，呈現出母親如溫柔卻帶著堅毅的優雅風範。主廚以鬆軟手指餅乾為蛋糕主體，裹上融入茶香風味的馬斯卡邦奶油，再鋪上烤過的香脆巧克力杏仁脆片增加層次口感，最後與獨家自法國空運來台的侯爵夫人人偶模型結合，並於外層綴上作工細緻的鮮奶油蕾絲擠花，展現出雍容高貴的外型與散發清甜茶香的美味，有鐵觀音與伯爵奶茶兩種口味供消費者選擇。

JASONS即日起至5月16日也推出滿千送百活動，消費滿1,000元即贈100元現金抵用券，且嚴選多間人氣甜點名店如法布甜、阿默、法蘭四季等，聯手推出母親節蛋糕預購活動。今年首度加入新進駐JASONS 101旗艦店的法布甜，母親節限定頂級法式玫瑰花蛋糕，內層是輕柔酸甜的覆盆子鏡面蛋糕，最外層採純手工壓延的白巧克力製成唯美花瓣設計，花樣造型十分搶眼。

冰品之選

連鎖冰淇淋店也相繼推出各種風格的造型冰淇淋，給媽媽另一種口感與選擇。Häagen-Dazs冰淇淋的「薰紫花影」與「粉櫻綻放」兩款冰淇淋蛋糕，由粉紫與粉紅色系營造浪漫感受，前者上層由可可調製而成的薰衣草巧克力，搭配上清脆法式蛋白餅做成的花瓣，吃起來更加爽口不膩，後者則以櫻花櫻桃搭配草莓，酸酸甜甜，從視覺到口感都十分女性；另外亦有薰衣草藍莓口味冰淇淋蛋糕「紫帽子」，帽子造型別具創意。

COLD STONE從去年與三麗鷗聯名推出「Hello Kitty粉紅派對」、「蛋黃哥派對」、「Wei笑精靈」，到今年推出卡娜赫拉的小動物「粉紅兔兔歡樂派對」，都引起高度話題，品牌今年母親節更打造甜美風冰淇淋蛋糕「Hello Kitty甜蜜知心」，由Hello Kitty來打造與母親如同閨蜜般的意象，口味為香奶冰淇淋融合OREO、手指餅乾、巧克力海綿蛋糕，搭配愛心造型冰淇淋，佐精美別致的立體蝴蝶結緞帶 。

別致之選

水果蛋糕亦為母親節蛋糕的一大熱門選項，侯布雄法式茶點沙龍推出多款具備法式細膩滋味的蛋糕，且皆用當令水果入餡，別致而令人感到驚喜。微風南京MAISON KAYSER PARIS，亦推出5.5吋的水果塔，多款水果包圍著師傅特製的紅橙果凍，甜蜜可口。

星巴克即日起推出母親節糕點及精選包裝食品禮盒，以粉色及黃色為基底、繡球花為元素打造出溫馨的外包裝，人氣商品包括「抹茶戚風蛋糕」、「抹茶起司蛋糕」，以及「櫻桃黑森林薄餅」，加上星巴克其他經典口味蛋糕與禮盒，共計有17款的母親節送禮選擇。而近年星巴克於台灣推出的紫薯及地瓜口味食品糕點，溫潤的在地口感也深獲消費者青睞，去年母親節檔期推出的「紫薯蒙布朗薄餅」便於預購開跑一週內即銷售完畢，今年則全新推出以在地產的黃金地瓜與紫薯泥為材料，每一口都能品嘗到溫暖在地情懷的「黑糖金薯薄餅」。

輕盈之選

台灣在地品牌微熱山丘，於初夏推出輕盈零負擔的「天使蛋糕」，也是母親節與媽媽共享幸福的選擇。天使蛋糕食材使用蛋白、鳳梨，再加入畫龍點睛的新食材－屏東土檸檬點綴，呈現初夏的清爽滋味。微熱山丘秉持著對台灣在地的關懷，微熱山丘將與三個兒少非營利組織合作，「天使蛋糕」的部分所得將捐贈給需要幫助的偏鄉孩子，傳遞這片土地上的真實美好。因應母親節將至，微熱山丘推出期間限定活動，即日起至5月13日凡透過官網或電話於訂購的宅配訂單，單筆訂單滿新台幣2,000元即可享免運費之特別優惠，活動內容詳見官方網站的資訊公告。

位於華泰王子大飯店一樓的驢子烘焙坊，販售每日限量的手作甜點、精緻蛋糕及麵包等，採用高級食材結合當季鮮果，堅持每日新鮮手作，讓消費者吃到精緻又幸福的滋味。母親節檔期，驢子烘焙坊主廚推出多款生乳卷，其中以「羽衣甘藍鹹乳酪卷」最為吸睛，首度以自有農場出產的羽衣甘藍為素材，無添加任何色素，將菜葉直接披上乳酪卷，再撒上細緻金箔，蔬菜自然暈染出清新的綠色，帶來生意盎然的春天氣息，有機蔬菜豐富的營養價值，定讓媽媽吃得開心又健康！

圖片提供／COLD STONE、Häagen-Dazs、JASONS、smith&hsu、星巴克、侯布雄法式茶點沙龍、晶華酒店、台北福華飯店、微風南京、微熱山丘、華泰王子大飯店、環球購物中心、遠百