【母親節內衣優惠】最後倒數加碼 機能型買3送2

記者吳佩樺／台北報導
今年母親節，各大百貨內衣同樣主打「滿額折抵」和「買X送X」，滿額折抵的門檻並不高，約3,500～3,800元就能達標折價500～600元，例如思薇爾、曼黛瑪璉、瑪登瑪朵。
滿額折抵概念是買愈多折扣愈大，「揪團」來買是省錢的好方法，Sloggi和黛安芬分別有買4送1、買5送1，黛安芬同時針對母女同行祭出Florale系列二件8折。不過Lady今年極大方，機能調整型內衣首度買3送2，不用辛苦「湊團」。
精品內衣折扣深 第2套5折
此外，高價的精品內衣，有些女性平常可能買不太下手，此時便是出手的好時機。以西蒙佩兒來說，主打第2套5折；仙黛爾亦有滿額折抵後享6.9～8.5折。
因應母親節倒數，內衣業者為持續拉抬業績，不少品牌都有最後3天加碼，像華歌爾以滿額禮衝買氣；莎薇不限貨號折價；蕾黛絲主打買4送1。
圖片提供／華歌爾、思薇爾、黛安芬、曼黛瑪璉、奧黛莉、仙黛爾、Lady、西蒙佩兒、蕾黛絲、Sloggi
註：優惠活動若有異動，以各通路為準。
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華歌爾I透記形系列，採用Spacer 3D輕透棉，3合1透氣層設計，增進舒適度。內衣1,680元起，內褲420元。
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仙黛爾Orangerie系列，花卉緹花蕾絲搭配透膚設計，更加增添性感魅力。內衣3,980元，內褲1,980元起。
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Lady燦亮星影系列，新一代機能型，脅邊加寬加高以及三膠片固定，完整包覆副乳。另採用吸濕透汗材質。內衣2,880元起，內褲880元。
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思薇爾透輕涼無鋼圈系列，採用涼感纖維。內衣1,480元，內褲480元起。
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Sloggi最新的S by Sloggi系列，採用柔軟抗毛球材質，舒適度極高。內衣1,780元，內褲720元。
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西蒙佩兒Lima琍瑪系列，結合了斜紋帶與奧地利刺繡，玫瑰粉加上金蔥的繡花，呈現甜美風格。成套6,760元。
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黛安芬Florale優雅杜鵑系列，彈力記憶罩杯可順應胸型，觸感輕柔的緹花滿佈罩杯，增添性感。內衣2,880元起，內褲990元。
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曼黛瑪璉貼身心閨蜜系列，主打「穿的保養品」概念，採用添加美膚成分的I-SKIN膠原蛋白材質。內衣1,780元起，內褲480元起。
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蕾黛絲無鋼圈靠過來系列，透過特殊罩杯剪裁替代鋼圈支撐，保有完美胸型。內衣1,580～1,680元，內褲450～480元。
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百貨內衣母親節促銷表