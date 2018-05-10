【母親節內衣優惠】最後倒數加碼 機能型買3送2

2018-05-10

記者吳佩樺／台北報導

今年母親節，各大百貨內衣同樣主打「滿額折抵」和「買X送X」，滿額折抵的門檻並不高，約3,500～3,800元就能達標折價500～600元，例如思薇爾、曼黛瑪璉、瑪登瑪朵。

滿額折抵概念是買愈多折扣愈大，「揪團」來買是省錢的好方法，Sloggi和黛安芬分別有買4送1、買5送1，黛安芬同時針對母女同行祭出Florale系列二件8折。不過Lady今年極大方，機能調整型內衣首度買3送2，不用辛苦「湊團」。

精品內衣折扣深 第2套5折

此外，高價的精品內衣，有些女性平常可能買不太下手，此時便是出手的好時機。以西蒙佩兒來說，主打第2套5折；仙黛爾亦有滿額折抵後享6.9～8.5折。

因應母親節倒數，內衣業者為持續拉抬業績，不少品牌都有最後3天加碼，像華歌爾以滿額禮衝買氣；莎薇不限貨號折價；蕾黛絲主打買4送1。

圖片提供／華歌爾、思薇爾、黛安芬、曼黛瑪璉、奧黛莉、仙黛爾、Lady、西蒙佩兒、蕾黛絲、Sloggi

註：優惠活動若有異動，以各通路為準。