【延長母親節戰線】 本土內衣 試穿免費送 － 首度最大規模 總數近4千件

2018-05-10

記者吳佩樺／台北報導

母親節是內衣產業的銷售大檔之一，面對經濟不景氣，女性對於自己的「內在美」在消費上也顯得保守，台灣奧黛莉旗下Audrey今年首度舉辦歷年最大規模的「試穿就免費送」，預計送出約3,900件內衣，企圖拉長母親節戰線，目標整體業績至少較去年同期成長10%。

調整通路策略

前進百貨到不了的社區商圈

奧黛莉近二年不斷調整通路策略，原以百貨櫃位為主的Audrey，從2016年開始發展路面專門店，去年更整合集團內的自有通路資源，針對30坪以上的EASY SHOP門市進行合作，Audrey以店中櫃方式進駐，幫助前進百貨到不了的社區型商圈。

奧黛莉行銷總監黃昱倫表示：「EASY SHOP的Audrey店中櫃至少6至15坪，比百貨更為寬敞，能讓女性擁有更私密和自在的空間，這次活動便是希望擴大宣傳。」業者前年雖也曾有類似體驗行銷，但規模小，且必須抽獎。

5／15開放預約

試穿資格須消費達標520元

此波Audrey首度大規模的免費贈送內衣，主要是針對設有Audrey專櫃的EASY SHOP門市，全台約39家參與，每店限制100名，總計送出約3,900件內衣。民眾只要憑5月單筆消費「我愛你520元」發票（須為台灣奧黛莉公司或EASY SHOP開立），5月15日起於活動官網預約試穿魔塑W弦系列新品，5月18日至6月18日，凡完成體驗試穿並填寫問券者，就能免費領取1件他款熱銷系列內衣。

業者強調，520元門檻低，等於購買1或2件內褲就能達標，但贈送內衣價值高達1,680～1,880元。此外，因應母親節檔期，EASY SHOP另有百款指定內衣買1送1優惠。