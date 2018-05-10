香氛護手霜 母親節清單花心思

2018-05-10

〔記者凃盈如／台北報導〕母親節即將來臨，一份好禮，讓媽媽感受到你對她的寵愛與感謝。

10/10 APOTHECARY推出多款願望清單，包含英國專業SPA保養品牌ELEMIS的「2018山茶花純淨媽咪禮盒」、國際重量染護大師同名髮品品牌Christophe Robin經典淨化舒緩組、法國頂級香氛diptyque車用擴香器等。其中「日本山茶花身體潤膚油」，為2011年維多莉亞貝克漢（Victoria Beckham）產下Harper前，於社群媒體曾經大力推薦之商品，其高安全的品質能減緩孕婦肚皮乾癢的症狀；該商品2018年禮盒新裝，內含可愛的「寶寶安撫抱抱兔」，滋養媽媽也同時能安撫寶寶，也是獨特的跨品牌組合，且10/10 APOTHECARY今年首次推出單筆消費滿5,000元即享全面9折的直接折利優惠。

L’OCCITANE歐舒丹透過香調，演繹普羅旺斯夕陽餘暉照耀大地、繽紛變幻的雲彩美景，最新的「純境之光」系列，以清新溫暖的香調，刻畫出金黃夕陽擁抱大地的溫柔，彷彿親情的光輝映照。此系列來自三位法國知名調香師Calice Becker、Shyamala Maisondieu及Nadège Le Garlantezec的香氛記憶，除了有暖調紅棕色調包裝的香氛之外，另推出沐浴膠、美體乳、護手霜、香氛皂等商品，描繪自然、靜謐、和諧的香氣。至於 CNFlower 西恩，今年與台中樂沐糕餅舖甜點日籍主廚平塚牧人Makito Hiratsuka合作，推出美感獨具的甜點花卉禮盒，以多款甜點、花禮搭配北歐花器， 給懂得生活的媽媽一份心花怒放的驚喜。