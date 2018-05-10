碟飛歐米茄 錶情豐富 ─新品錶盤色彩多樣 錶殼兩側鑲鑽曲線 紅色錶冠優雅獨特

2018-05-10

〔記者方惠宗／台北報導〕「不要一直滑手機！」謝沛恩昨（9）日受歐米茄（OMEGA）之邀，搶先試戴碟飛系列Trésor腕錶，談到自己最珍惜的時光，就是能和親友一起吃飯的時間，而且自己絕不在餐桌上滑手機，「這是讓我感覺不禮貌、不尊重別人的行為；」若想知道時間，只消「看手錶，優雅多了！」

歐米茄碟飛系列Trésor腕錶備有錶徑39毫米與36毫米款式，錶殼材質選項包括不鏽鋼與18K Sedna金，錶帶則為絹料或皮革錶帶。錶盤的色彩更是多采多姿，包括黑色、褐灰色、白色、藍色、蛋白石銀色以及珍珠母貝。每一款腕錶的共同特色為纖細的錶殼、高精準石英機芯，以及沿著錶殼兩側曲線鑲嵌的美鑽，錶冠中間亦鑲嵌一顆美鑽，同時，採用紅色液態陶瓷搭配5個歐米茄商標組成花朵圖案，為每一個錶冠帶來額外的裝飾。腕錶的另一項特色是以轉印或浮雕羅馬數字優雅地環繞著錶盤。謝沛恩戴上不鏽鋼錶殼搭配黑色或藍色系的腕錶時，發出讚嘆的聲音如此形容：「百搭、優雅、氣質！」錶款細膩的質感與現代的設計配色也給人很酷、時尚的氣氛。

謝沛恩一向有戴錶的習慣，認為手錶不僅是重要的配件，能襯托展現優雅的氣質，也能展現智慧的一面；她強調自己不太習慣翻手機看時間，尤其當與親友一起吃飯時，「別再滑手機；戴個手錶吧！」