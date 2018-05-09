頂級和牛炙.涮.烤 母親節飽口福

〔記者凃盈如／台北報導〕從台中發跡的頂級「樂軒和牛專門店」，首度進軍百貨，耗資3,000萬元，於聚焦金字塔頂端客層的台北信義新天地新光三越A4館推出「樂軒松阪亭」，全店走日式風格，提供松阪伊藤A5和牛、日本A5和牛及澳洲9+和牛等頂級食材，將於5月10日正式開幕。「樂軒松阪亭」空間為京都風庭園，透過燒肉、壽喜燒、涮涮鍋演繹頂級和牛美味，其中，壽喜燒為關西風味，使用「和三盆糖」呈現A5和牛關西風壽喜燒原汁原味。迎接母親節，品牌於整個五月推出「霸氣雙饗」戰斧牛排四人燒肉套餐12,800元+10%，含澳洲9+戰斧牛排、厚切牛舌、橫膈膜、日本A5和牛、西班牙伊比利豬、北海道生食級大干貝，並附贈龍蝦火鍋；包廂客人更能預約穿著每套逾十萬元的日本正絹振袖和服。
台北W飯店the kitchen table西餐廳推出全新「肉遇之夜─和牛雙饗壽司燒烤吃到飽」，可在週二至週四的平日晚間享受來自世界各地頂級肉品的暢享晚餐。本次「肉遇之夜」由美籍W飯店行政主廚馬喬許 （Joshua Marshall）及韓籍營運主廚孫榮 （Kai Son） 規劃，呈現異國風主題烤肉，融合美式、日式、韓式及印尼風味，嚴選M7等級澳洲和牛、美國Choice等級牛小排、美國Choice等級紐約客牛排及澳洲羊排等多國肉品，一次滿足老饕味蕾，即日起每週二至週四晚間6點至9點半供應，每人1, 680元+10%，四歲至十二歲兒童840元+10%，未滿四歲幼童免費。
肉大人肉舖火鍋近日則推充滿味覺記憶點的「肉骨茶可可」，即便進入初夏，也讓人想大口喝湯、大口吃肉。湯底選用台灣老字號「太源中藥行」肉骨茶帖，搭配每日熬煮四小時的高湯、台灣福灣莊園可可茶，增添湯底的風味。即日起至5月14日，推出適合四人一同享用的頂級「上等牛套餐」，包括安格斯牛翼板、極黑和牛板腱、無骨牛小排、頂級牛肋眼、澳和牛後腰；即日起至5月20日，任選套餐加價1,000元即可享用「豪華和牛海陸拼盤」；活動期間只要享用四人或兩人套餐，打卡上傳與母親的合照，即可免費獲得肉大人招牌肉紋冰。