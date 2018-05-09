棉花新創意 實穿時尚新科技-美國棉代言人袁詠琳首度主持美棉日 周裕穎8套服飾展現創新設計

〔記者方惠宗／台北報導〕美國棉（COTTON USA）舉辦的「2018美棉日」（Cotton Day 2018）昨（8）日以年度主題「What’s New In Cotton棉花新創意」於台北萬豪酒店登場，為亞洲巡迴揭開序幕。美國棉代言人袁詠琳首度擔任主持，現場超過20家台灣頂尖紡織企業同聚一堂，台北市政府商業處舉辦的「台北好時尚時裝設計新銳大賞」連續兩年冠軍、以台灣時裝品牌「Just In Case」登上紐約官方時裝週的設計師周裕穎（Justin）為美棉日年度主題打造8套新創服裝，首度來台的美國國際棉花協會（CCI）總裁Ted Schneider大感興奮，讚賞：「實穿、時尚、天然又具功能，這就是未來世代的服裝！」
會上，台灣服飾設計師協會執行長溫筱鴻特別感謝美國棉、台灣紡織企業能與設計師們共襄盛舉，集結在地面料設計能量，令台灣時尚更顯國際能見度。
壓軸登場的周裕穎運用多項嶄新布料，設計出結合運動、機能與時尚線條的新穎服飾，當中如「Storm Cotton」、一款具備防潑水技術的棉料，見證技術機能性布料兼具舒適與環保的趨勢，亦凸顯美國棉與時俱進、研發創新以實際回應市場需要。周裕穎表示：「選擇對的材質十分重要，棉質的舒適性可以有很多的設計發想，結合環保創新科技，也讓我發現用美國棉布料的潛力與優勢。」