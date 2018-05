棉花新創意 實穿時尚新科技-美國棉代言人袁詠琳首度主持美棉日 周裕穎8套服飾展現創新設計

2018-05-09

〔記者方惠宗/台北報導〕美國棉(COTTON USA)舉辦的「2018美棉日」(Cotton Day 2018)昨(8)日以年度主題「What’s New In Cotton棉花新創意」於台北萬豪酒店登場,為亞洲巡迴揭開序幕。美國棉代言人袁詠琳首度擔任主持,現場超過20家台灣頂尖紡織企業同聚一堂,台北市政府商業處舉辦的「台北好時尚時裝設計新銳大賞」連續兩年冠軍、以台灣時裝品牌「Just In Case」登上紐約官方時裝週的設計師周裕穎(Justin)為美棉日年度主題打造8套新創服裝,首度來台的美國國際棉花協會(CCI)總裁Ted Schneider大感興奮,讚賞:「實穿、時尚、天然又具功能,這就是未來世代的服裝!」

會上,台灣服飾設計師協會執行長溫筱鴻特別感謝美國棉、台灣紡織企業能與設計師們共襄盛舉,集結在地面料設計能量,令台灣時尚更顯國際能見度。

壓軸登場的周裕穎運用多項嶄新布料,設計出結合運動、機能與時尚線條的新穎服飾,當中如「Storm Cotton」、一款具備防潑水技術的棉料,見證技術機能性布料兼具舒適與環保的趨勢,亦凸顯美國棉與時俱進、研發創新以實際回應市場需要。周裕穎表示:「選擇對的材質十分重要,棉質的舒適性可以有很多的設計發想,結合環保創新科技,也讓我發現用美國棉布料的潛力與優勢。」