Ott Tänak駕Toyota Yaris WRC 阿根廷Rally奪勝！

記者方維鐸／綜合外電報導
WRC第5站阿根廷Rally經過4天艱辛鏖戰，鬆軟砂石路賽事速度驚人的Toyota愛沙尼亞車手Ott Tänak一路沒有遇上太多麻煩，以37.7秒的差距擊敗在後苦追的Hyundai車手Thierry Neuville，為Toyota Gazoo Racing WRT贏得2018賽季的首場勝利。
去年在此獲勝的Thierry Neuville在頭一天的SS1拔得頭籌，但隔天就相繼被積分領先的Sébastien Ogier和自己隊友Andreas Mikkelsen所超越；而Toyota陣營的Ott Tänak手風愈跑愈順，從SS5賽段開始取得領先之後，逐步拉大跟後方追兵的差距，就再也沒有任何人能追上他，終場這位本賽季才由Ford陣營轉隊而來的愛沙尼亞車手，贏得他加盟Toyota廠隊後的第一個分站冠軍，這也是Tänak個人WRC生涯的第3勝。
值得觀察的是，積分榜領先車手Sébastien Ogier在這兩個賽季駕駛車輛不具明顯性能優勢的Ford Fiesta WRC去跑路面鬆軟的砂石或石礫賽站都不太施展得開，除非是像3月初的墨西哥Rally那樣幸運碰上對手的失誤或厄運，頒獎台的位置並不像他替Volkswagen出賽時期那般十拿九穩。
而賽季進行迄今，全柏油路賽站只剩下半年的德國Rally一站，其餘都是跑起來艱險、充滿變數的沙礫賽站，面對車輛性能相對更快更穩的Hyundai i20 Coupé WRC，以及專擅鬆軟路面賽事的Ott Tänak、Kris Meek和Andreas Mikkelsen等對手，無疑讓今年WRC世界冠軍之爭更高潮迭起、難以預料。
圖片提供／Citroën Racing、Hyundai Motorsport、M-Sport WRT、Toyota Gazoo Racing
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Toyota Yaris WRC廠車（以歐日規Yaris所開發，跟上文試駕的亞太規Yaris不同）在阿根廷Rally經歷4天艱辛鏖戰，以37.7秒的差距擊敗Hyundai i20 Coupé WRC的追擊。
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愛沙尼亞車手Ott Tänak（圖右）在阿根廷Rally幫Toyota Gazoo Racing World Rally Team贏得本賽季首場勝利。
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駕駛Citroën C3 WRC的Kris Meeke在SS15賽段犯下重大失誤，損失了很多時間，最後只能以第7名完賽。
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Ford陣營的5屆世界冠軍Sébastien Ogier在阿根廷Rally陷於苦戰，終場雖以第4名完賽，卻仍保住積分領先的優勢。
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Hyundai王牌車手Thierry Neuville一路穩紮穩打，終場以第2名完賽，同時獲得SS18賽段Power Stage最快的5分加成計分，跟積分榜領先車手Sébastien Ogier的差距縮短至10分。
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