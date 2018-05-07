Ott Tänak駕Toyota Yaris WRC 阿根廷Rally奪勝！

2018-05-07

記者方維鐸／綜合外電報導

WRC第5站阿根廷Rally經過4天艱辛鏖戰，鬆軟砂石路賽事速度驚人的Toyota愛沙尼亞車手Ott Tänak一路沒有遇上太多麻煩，以37.7秒的差距擊敗在後苦追的Hyundai車手Thierry Neuville，為Toyota Gazoo Racing WRT贏得2018賽季的首場勝利。

去年在此獲勝的Thierry Neuville在頭一天的SS1拔得頭籌，但隔天就相繼被積分領先的Sébastien Ogier和自己隊友Andreas Mikkelsen所超越；而Toyota陣營的Ott Tänak手風愈跑愈順，從SS5賽段開始取得領先之後，逐步拉大跟後方追兵的差距，就再也沒有任何人能追上他，終場這位本賽季才由Ford陣營轉隊而來的愛沙尼亞車手，贏得他加盟Toyota廠隊後的第一個分站冠軍，這也是Tänak個人WRC生涯的第3勝。

值得觀察的是，積分榜領先車手Sébastien Ogier在這兩個賽季駕駛車輛不具明顯性能優勢的Ford Fiesta WRC去跑路面鬆軟的砂石或石礫賽站都不太施展得開，除非是像3月初的墨西哥Rally那樣幸運碰上對手的失誤或厄運，頒獎台的位置並不像他替Volkswagen出賽時期那般十拿九穩。

而賽季進行迄今，全柏油路賽站只剩下半年的德國Rally一站，其餘都是跑起來艱險、充滿變數的沙礫賽站，面對車輛性能相對更快更穩的Hyundai i20 Coupé WRC，以及專擅鬆軟路面賽事的Ott Tänak、Kris Meek和Andreas Mikkelsen等對手，無疑讓今年WRC世界冠軍之爭更高潮迭起、難以預料。

圖片提供／Citroën Racing、Hyundai Motorsport、M-Sport WRT、Toyota Gazoo Racing