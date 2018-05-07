〈國內最熱賣Supermini改頭換面〉 Toyota Yaris小改款試駕

2018-05-07

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

Toyota旗下當家Supermini掀背車Yaris，日前進行了幅度可觀的小改款動作，賦予新車更動感有個性的外型和內裝，全車系標配VSC車輛穩定控制系統、TRC循跡防滑控制系統及HAC上坡起步輔助系統，豪華以上車型還配有全車7氣囊。

試駕的Yaris S引擎蓋下仍搭載原廠代號2NR-FE的1.5升Dual VVT-i雙連續可變汽門正時引擎，可輸出107匹最大馬力與14.3公斤米最大扭力，搭配可模擬7速序列式手自排的Super CVT-i無段變速自排系統，經濟部能源局的歐規平均油耗每公升可跑16.4公里，達到該排氣量級距最優的1級標準。

小改款後豪華以上車型導入了Sport Mode運動駕馭模式，不僅油門反應更靈敏，並可延遲換檔時機，將動力性能揮灑得更淋漓盡致。此外，還將避震器阻尼係數重新調整，強化了高震盪域阻尼約25%，並調降低震盪域整體阻尼30%，不僅行經起伏不平路面能有效消弭車身晃動，還能減低路面衝擊感，提升行路舒適性。

這輛Yaris S配有湛藍自發光3環式儀表，搭配中控台和排檔座的鋼琴烤漆飾板與運動化類碳纖維飾板，並透過紅色縫線的妝點，賦予座艙運動時尚的氛圍。此外，還標配了Smart Entry車門啟閉系統、Push Start引擎啟閉系統、Drive+隨行駕駛系統及定速巡航系統，提供超越同級對手的配備條件。

小改款Yaris產品編成規劃為雅緻、經典、豪華及S等4車型，價位帶介於58.5～66.5萬之間，相對於市場上其他國產Supermini掀背車對手非常有競爭力。