溫貞菱跟隨小王子 赴俄遊學似冒險

2018-05-05

〔記者林欣若／台北報導〕法國繪本《小王子》（Le Petit Prince）今年出版75週年，萬寶龍（Montblanc）除了推出大師傑作Meisterstück系列小王子書寫工具，也選在台北信義新天地A11館舉辦為期10天的「想像力‧從星出發」小王子特展，除了展售全新書寫工具系列，萬寶龍也邀請劉耕名、紀人豪、李霽、廖柏雅、葉曄及歐陽靖等6位台灣新銳藝術家，以不同面向的創作視角，打造代表不同星球的6件作品。

曾在公視《最後的詩句》合作的傅孟柏和溫貞菱化身小王子與狐狸現身展覽，傅孟柏小學就讀過《小王子》，大學時為了排戲又重溫了一遍，他認為不同人生階段閱讀《小王子》會有不同的感動，他非常喜歡小王子在各個星球探險時，看似孤獨、其實自在的心境，和他現在的人生經驗非常相似；溫貞菱閱讀過俄文版、中文版和英文版的《小王子》，書中許多文句她倒背如流，她去年隻身前往俄羅斯遊學，對她而言這段經歷就像小王子到陌生的星球冒險，帶給她意想不到的生活體驗。

兩人也為這次的展覽創作，傅孟柏用水墨畫了一幅結球甘藍，象徵甘藍星球，與住在上頭的瓢蟲形成相存相依的關係，很有詩意；溫貞菱以她的愛貓為主角展出攝影作品，象徵小王子與狐狸間的特殊情感，彼此視對方為重要而獨一無二的存在。