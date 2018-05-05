香奈兒早春 度假啟航

〔記者王瀅娟／台北報導〕Chanel香奈兒於巴黎大皇宮發表2019早春度假系列，創意總監卡爾‧拉格斐找不到適合辦秀的郵輪，只好將巴黎大皇宮打造成一座郵輪碼頭，正中央停泊一艘長達300呎的郵輪，大手筆令香奈兒最新上任的品牌大使瑪格‧羅比也咋舌，忍不住擺出電影「鐵達尼號」中傑克與蘿絲的經典Pose。Gabrielle Chanel香水代言人克莉絲汀‧史都華與莉莉蘿絲‧戴普、許瑋甯、小松菜奈、歐陽娜娜等品牌之友也都登上「La Pausa號」的乘客名單之列。
「La Pausa」是香奈兒女士在南法的度假別墅之名，曾接待過許多名人雅士，在此共享優閒的度假時光，2018早春系列以此為名，點出這是一個以航海度假為靈感的系列。穿著La Pausa字樣針織衫搭配棉質條紋長褲和貝雷帽的模特兒們，腳踩瑪莉珍鞋或綁帶運動鞋開場，正如香奈兒女士當年與西敏公爵乘船暢遊蔚藍海岸時最愛的裝扮，大而圓的太陽眼鏡正好擋住熾熱的陽光。粉彩色的斜紋軟呢套裝重新詮釋成兩截式迷你裙裝，或長版外套式洋裝，洋溢輕快氣息。
輪船、鯊魚牙齒、海浪和船窗化作趣味盎然的印花圖案，水波亮片刺繡呈現出陽光下波光粼粼的海面，麻繩肩揹帶包包與救生圈造型手拿包活潑有趣，奢華晚裝彷彿預約與船長共進浪漫晚餐，也為早春系列畫下句點。