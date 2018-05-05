CK經典愛情 全新香水誘人

2018-05-05

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞暌違30年，Calvin Klein經典愛情佳作「永恆男女對香」推出全新版本，時尚設計師Raf Simons入主Calvin Klein後，重新統籌品牌全系列商品線，香水亦是重要商品的之一。Calvin Klein最知名香氛除了ck one、ck be中性淡香水外，於1988年推出的「Eternity永恆男女對香」更是香氛歷史上經典的男女對香代表作，因為這款香氛是當年Calvin Klein先生送給當時擔任助理的妻子Kelly的新婚禮物，從香水到仿十字架造型的瓶身，皆象徵著至死不渝的愛情，雖然兩人最終還是以離婚收場，但此系列香氛象徵愛情的意涵，也成為許多情侶送禮的首選。

除了象徵愛情外，Eternity永恆系列香氛其實更緊扣著四大主題，分別是愛情、親密、家庭價值及大自然，自1988年永恆男女對香推出以來，廣告視覺除了情侶互動外，更時常加入了小孩、寵物的溫馨畫面，傳達出家庭連結過往與未來的重要地位。本次的廣告也特別請來好萊塢男星傑克葛倫霍與來自衣索比亞的國際超模Liya Kebede及四歲童星Leila共同演繹家庭的溫馨動人時光。全新推出的Calvin Klein「永恆純淨男性淡香水」與「永恆純淨女性淡香精」，採用同樣的香氛結構，以自然清新空氣混和各自具有活力的不同果香，打造出清爽香氣；瓶身引用天空中不同高度的雲層色調，象徵情侶攜手漫步於不同的雲朵中，發現愛情純淨美好的面貌。