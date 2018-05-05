羅杰杜彼超跑陀飛輪 全球限量8只

〔記者方惠宗／台北報導〕瑞士高端機械腕錶羅杰杜彼（Roger Dubuis）與義大利輪胎公司Pirelli（倍耐力）攜手創造多款Excalibur Spider Pirelli限量腕錶，當中一款要價近千萬、全球限量8只的Excalibur Spider系列Pirelli Sottozero雙飛行陀飛輪腕錶首次在台亮相，於台北101購物中心登場，亞洲賽車新星陳意凡與廣告導演陳奕先受邀鑑賞，陳意凡興奮說：「就像戴著一台引擎外露的超跑在手上！」
這款羅杰杜彼與Pirelli合作創造的雙飛行陀飛輪腕錶以白色陶瓷錶圈搭配藍色標記，襯托鈦金屬和藍寶石水晶玻璃組成的錶殼，也為機芯營造非凡的視覺效果。機芯裝飾藍色「Astral Skeleton星辰鏤空」經典造型，有如賽車座艙燃料計的多色彩動力儲存顯示器於9點鐘位置低調吸睛。標誌性的雙陀飛輪分別設於錶盤5點鐘和7點鐘位置，週邊環圈上設置的計秒器神似汽車測速錶。不對稱設計的圖紋錶帶鑲嵌數十個鈦金屬飾釘，乃效仿冰天凍地條件中利於抓地的雪釘輪胎的設計。
曾執導超過40部汽車廣告、在賽車運動也投入甚深的陳奕先導演談到：「賽車的魅力不是單就追求奢華炫麗的外表，所有意志投入都是在於如何不斷超越，所以我很欣賞羅杰杜彼勇於突破傳統製錶框架、精益求精的品牌個性。」他同時指出，Excalibur Spider Pirelli系列搭配由賽事中冠軍車胎改製成的橡膠錶帶，「彷彿為腕錶注入了一道勝利基因！」