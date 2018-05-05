麥森瓷器世紀之嬌 全球獨一誘客

2018-05-05

〔記者凃盈如／台北報導〕擁有超過三百多年歷史的歐洲知名麥森瓷器，即日起於在台灣舉辦年度特展，展出300多件作品，價值高達數億元。麥森擁有30多年資歷的彩繪大師Lydia Schrenk與瓷偶彩繪大師馬第斯‧修茲首度攜帶各自年度力作聯袂抵台，本次來台的Lydia Schrenk特別鍾情於風景、肖像等描繪，師承Michael Andreas，擅長捕捉大自然的風采。麥森瓷器藝術總監李安娜提到，台灣已是麥森於全世界僅次於德國的第二大市場，藏家獨鍾大件藝術作品；此巡迴展自即日起至5月30日接連於台北SOGO、台中大遠百10樓南棟活動會館、高雄漢神百貨展出。

本次展覽中，一件高82公分、重達100公斤的「世紀之嬌」巨型花瓶，為全場焦點，此件作品最溯源至1862年的英國倫敦世界博覽會，麥森瓷器工坊就在這場盛會裡，展示了此器型的雙耳作品，驚豔全場；在15年前，曾由麥森瓷器一流的彩繪大師Monika Zeinar以她筆下的招牌花卉繪製，如今時隔15年，再由Lydia Schrenk操刀，重現1862年的歷史光榮，也是全球目前僅一件的作品。

另外「星宿傳說」為另一亮點，使用釉中彩工藝，並以麥森獨有的帝王藍呈現佈滿天際星宿的景象，呈現諸多希臘羅馬神話裡的人物與十二星座，十分奪目。國裕生活協理王丁財表示，本件作品使用的「釉中彩」，工藝困難，不僅調製色彩配方的成分、燒製的時間，以及溫度的掌控與拿捏，都是關鍵，尤其最後以針筆沾顏料上色，讓花瓶視覺展現層次變化，帶有魔幻色彩。

此外，法國水晶品牌LALIQUE推出全新Hirondelles「喜燕」系列，慶祝品牌成立130週年紀念活動，並發揚品牌創辦人René Lalique的藝術美學及法國工藝傳承，推出共13款新設計作品，以燕子與花卉圖案為主題，包括了一款全球限量130件的手描金水晶花瓶，底部特別刻有品牌130週年紀念標誌。