《運動 女力專屬》4

2018-05-04

記者林欣若／台北報導

百年印花小花鞋

Onitsuka Tiger今年春夏攜手英國百年印花品牌Liberty，為經典鞋款MEXICO 66、MEXICO MID-RUNNER、MEXICO 66 PARATY以及SERRANO披上春意盎然的花樣新衣，復古鞋款和英倫印花激盪出唯美的春日風景。

Liberty擅於打造各式繽紛圖案，這次與Onitsuka Tiger的聯名系列以花朵為主題，四個鞋款、四種花樣，呼應春暖花開、萬物復甦的繁榮景象。MEXICO 66以1962年的練習鞋為原型，結合1966年研發的虎爪紋鞋面，搭載十字補強和柔軟後跟，是Onitsuka Tiger極具代表性的經典鞋款，白色虎爪紋在Liberty繁花襯托下，更為搶眼；MEXICO MID-RUNNER原型為1964年奧運會運動選手的中筒訓練鞋，革新後的設計保留了經典的薄底、細身特徵，中筒設計為造型加分，Liberty的淺紫印花搭配亮黃色圓點裝，充滿活力。

MEXICO 66 PARATY延續了MEXICO 66的經典鞋型，搭配易於穿脫的無鞋帶設計與可踩式後跟，在保留時尚的同時增添了自然隨興，鞋後跟和內部鞋墊都有藍色Liberty印花，淡雅脫俗；SERRANO以1970年代開發的田徑鞋為靈感，薄底輕量帶來輕巧舒適的穿著體驗，以深藍色的鞋身凸顯Liberty花草圖案的鮮豔亮麗。

圖片提供／Onitsuka Tiger